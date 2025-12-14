Logo
Privedene još dvije osobe zbog pucnjave na plaži u Australiji

14.12.2025

18:04

Приведене још двије особе због пуцњаве на плажи у Аустралији
Foto: Tanjug/AP/Mark Baker

Dvije osobe privedene su u Sidneju zbog sumnje da su umiješane u teroristički napad na plaži Bondaj, objavio je list "Sidnej morning herald".

Prema pisanju lista, policija je uhapsila dvojicu muškaraca nakon pretresa kuće u naselju Bonirig na jugozapadu Sidneja. Privedeni su bili u kući jednog od napadača.

Pucnjava se dogodila danas na plaži Bondaj tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke.

Policija je saopštila da je skupu prisustvovalo više od 1.000 ljudi, većinom porodice sa d‌jecom.

U napadu, koji je kasnije klasifikovan kao teroristički čin, poginulo je najmanje 12 ljudi, a 29 je povrijeđeno.

Jedan od napadača je ubijen tokom hapšenja, dok je drugi ranjen i nalazi se kritičnom stanju.

Australija

Pucnjava

Teroristički napad

