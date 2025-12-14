Orban: NATO se podijelio - Amerika za mir, Evropa za rat

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da se NATO podijelio i da su Sjedinjene Države za mir, a da je Evropa za rat.

Orban smatra da se u svjetskoj politici pojavilo nešto novo, odnosno dva stuba NATO-a, Amerikanci i Evropljani, koji govore potpuno različite stvari.

- Pojavile su se ozbiljne razlike između ključnih zemalja NATO-a, SAD zalažu se za mir, a njihovi evropski saveznici za rat - pojasnio je Orban komentarišući izjave generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea o pripremi za rat sa Rusijom.

Govoreći o pljenidbi ruske imovine na Zapadu, Orban je primijetio da će to imati nepredvidive posljedice po Evropsku uniju.

- Posljedice takvog poteza mnogo su ozbiljnije nego što se na prvi pogled čini. Djeluje da je to ekonomsko pitanje, ali nije. To je direktan korak ka ulasku u rat - napomenuo je mađarski premijer.

Prema njegovim riječima, to se nije dogodilo čak ni u vrijeme Drugog svjetskog rata, prenio je "Sputnjik".