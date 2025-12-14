Koliko često treba da perete farmerke? Savjeti za omiljeni teksas

Izvor:
Farmerke su osnovni dio garderobe većine ljudi i mogu dugo trajati ako se pravilno održavaju.
Prečesto pranje može oštetiti tkaninu, dovesti do izbledelih boja i skratiti vek trajanja omiljenog teksasa.
Stručnjaci savjetuju da pranje zavisi od tipa farmerki i načina nošenja - obične farmerke dovoljno je prati na svaka tri do četiri nošenja, dok farmerke od neobrađenog (rav) teksasa mogu izdržati i šest mjeseci ili duže prije prvog pranja, kako bi razvile jedinstven dezen iz upotrebe.
Farmerke sa elastinom i bijeli teksas zahtijevaju češće pranje, posebno ako su prljavi ili znojniji.
Važno je pratiti uputstva sa etikete - hladna voda, okretanje farmerki naopako i sušenje na vazduhu produžavaju njihov vijek i očuvanje boje.
Takođe, učestalost pranja zavisi od aktivnosti i okruženja, više znoja ili prljavštine znači da farmerke treba prati češće.
Prema portalu "Times of India", ne postoji univerzalno pravilo za sve farmerke, ali pravilno održavanje i pažljivo planiranje pranja pomažu da teksas dugo izgleda kao nov.
