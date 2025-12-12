Jedna mama tvrdi da je pravilo od 10 sekundi mnogo olakšalo njenu svakodnevicu s malim djetetom.

Roditelji znaju da mališani, posebno oni između prve i treće godine mogu da budu veoma izazovni. To su mali ljudi s velikim emocijama: žele da budu nezavisni, ali im i dalje treba dosta pomoći, razumijevanja i strpljenja. U tom uzrastu d‌jeca ubrzano rastu i razvijaju se fizički, ali i mentalno. Počinju bolje da razumiju okolinu, pitanja, zahtjeve… Ali, to ne znači da mogu reagovati jednako brzo kao stariji. Zapravo, često im je samo potrebno malo više vremena.

Šta je pravilo 10 sekundi?

Mama Tejlor, koja svoje roditeljske trikove dijeli na društvenim mrežama, ispričala je kako su ona i suprug počeli da primjenjuju jedno vrlo jednostavno pravilo koje je značajno smanjilo frustraciju u svakodnevnim situacijama s njihovom kćerkicom. Radi se o takozvanom pravilu 10 sekundi – kada d‌jetetu postave pitanje ili mu kažu da nešto uradi, namjerno sačekaju desetak sekundi prije nego što to ponove ili ponude pomoć.

Na prvi pogled d‌jeluje banalno, ali razlog je vrlo smislen: maloj d‌jeci jednostavno treba više vremena da obrade šta ste ih pitali, promisle i pokušaju da odgovore ili reaguju.

"Odrasli su navikli na brze reakcije. Kažeš nešto i očekuješ akciju odmah. S malom d‌jecom to ne ide tako. Njima je stvarno potrebno više vremena da shvate šta tačno tražite od njih", objasnila je Tejlor.

Ovo pravilo pomoglo im je da ne ponavljaju istu rečenicu pet puta zaredom, što često dovodi do toga da roditelj osjeća da ga dijete ignoriše, a ono, s druge strane, počinje da se osjeća kao da stalno nešto radi pogrešno.

"Pravilo 10 sekundi pomoglo nam je da vježbamo strpljenje, ali i da našoj kćerki damo prostora da nauči da sluša i obradi ono što joj govorimo", rekla je Tejlor.

Mnogi roditelji koji su vid‌jeli objavu ove mame prepoznali su se u situacijama koje opisuje. Neki su se i našalili: “Mislim da bi trebalo ovo da počnem da primjenjujem i na svog muža. Njemu isto treba duže da obradi informaciju…”

„Dijelim ovo s bakom i dekom ako još jednom prekinu moju kćerku dok pokušava da odgovori…” A jedan je komentar možda najtačnije opisao stvar: “Zamislite da učite strani jezik tek dvije godine, a neko vam postavi pitanje i odmah očekuje odgovor. I d‌jeci treba vremena!”

Zaključak? Nekad je dovoljno samo sačekati. Ako se mališan “pravi da vas ne čuje” ili morate da mu ponovite pet puta istu stvar, možda mu je samo potrebno nekoliko sekundi više.

Pravilo 10 sekundi nije čarobna formula, ali i te kako može smanjiti tenzije i uči d‌jecu (a i nas!) strpljenju i pažnji, piše miss7mama.