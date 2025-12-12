Operisana Vesna Zmijanac

Muzička zvijezda Vesna Zmijanac primljena je prije nekoliko dana u Urgentni centar. Nakon ukazane pomoći ljekara tada je puštena kući, ali zbog ponovnog pogoršanja stanja ljekari su je vratili u bolnicu na dodatna ispitivanja.

Svijet Suđenje ubici Kirka: Odbrana traži dodatno ograničenje medija

Kako se njeno zdravstveno stanje nije stabilizovalo, boravak u bolnici joj je produžen, a prema saznanjima Kurira, podvrgnuta operativnom zahvatu.

Prema informacijama do kojih je Kurir došao, Vesni Zmijanac je urađena revaskularizacija na arteriji, a intervencija je sprovedena zbog hitnosti njenog stanja.

"Vesni Zmijanac su danas, zbog stanja u kom se nalazila, ljekari morali da urade intervenciju. Tom prilikom joj je ugrađeno tri stenta koji otpuštaju lijek", navodi izvor.

Svijet Tramp optužio Zelenskog: Odbio je da podrži plan SAD

On dodaje da je Vesna imala ozbiljno suženje, odnosno začepljenje na jednom od najvažnijih krvnih sudova srca, glavnom stablu lijeve koronarne arterije.

Ovom intervencijom je protok krvi vraćen, što sprečava infarkt i poboljšava rad srca. Tri stenta znače da je suženje bilo duže ili na više mjesta - pojasnio je izvor.

Operacija je, prema nezvaničnim informacijama, protekla uspješno, a pjevačica će naredne dane provesti pod nadzorom ljekara kako bi se oporavak pratio i eventualne komplikacije spriječile na vrijeme.

Svijet Mladić izboden u leđa na božićnom sajmu

Podsjetimo, Vesna Zmijanac je prije dvije godine imala operaciju srca kada su joj ugrađena dva bajpasa i jedan stent. Vesni je tad u aprilu 2023. ugrađen bajpas, ali se muzička zvijezda poslije nekoliko mjeseci oporavka na svom imanju na Bukulji, vratila na scenu.