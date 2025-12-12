Logo
Large banner

Operisana Vesna Zmijanac

Izvor:

Kurir

12.12.2025

08:08

Komentari:

0
Оперисана Весна Змијанац

Pjevačica Vesna Zmijanac je podvrgnuta operativnom zahvatu.

Muzička zvijezda Vesna Zmijanac primljena je prije nekoliko dana u Urgentni centar. Nakon ukazane pomoći ljekara tada je puštena kući, ali zbog ponovnog pogoršanja stanja ljekari su je vratili u bolnicu na dodatna ispitivanja.

Тајлер Робинсон

Svijet

Suđenje ubici Kirka: Odbrana traži dodatno ograničenje medija

Kako se njeno zdravstveno stanje nije stabilizovalo, boravak u bolnici joj je produžen, a prema saznanjima Kurira, podvrgnuta operativnom zahvatu.

Prema informacijama do kojih je Kurir došao, Vesni Zmijanac je urađena revaskularizacija na arteriji, a intervencija je sprovedena zbog hitnosti njenog stanja.

"Vesni Zmijanac su danas, zbog stanja u kom se nalazila, ljekari morali da urade intervenciju. Tom prilikom joj je ugrađeno tri stenta koji otpuštaju lijek", navodi izvor.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp optužio Zelenskog: Odbio je da podrži plan SAD

On dodaje da je Vesna imala ozbiljno suženje, odnosno začepljenje na jednom od najvažnijih krvnih sudova srca, glavnom stablu lijeve koronarne arterije.

Ovom intervencijom je protok krvi vraćen, što sprečava infarkt i poboljšava rad srca. Tri stenta znače da je suženje bilo duže ili na više mjesta - pojasnio je izvor.

Operacija je, prema nezvaničnim informacijama, protekla uspješno, a pjevačica će naredne dane provesti pod nadzorom ljekara kako bi se oporavak pratio i eventualne komplikacije spriječile na vrijeme.

Полиција Њемачка

Svijet

Mladić izboden u leđa na božićnom sajmu

Podsjetimo, Vesna Zmijanac je prije dvije godine imala operaciju srca kada su joj ugrađena dva bajpasa i jedan stent. Vesni je tad u aprilu 2023. ugrađen bajpas, ali se muzička zvijezda poslije nekoliko mjeseci oporavka na svom imanju na Bukulji, vratila na scenu.

Podijeli:

Tagovi:

Vesna Zmijanac

Pjevačica

Operacija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хорор у близини српске границе: Након затварања старачког дома, власница одвела кориснике и везала их у подруму

Svijet

Horor u blizini srpske granice: Nakon zatvaranja staračkog doma, vlasnica odvela korisnike i vezala ih u podrumu

4 h

0
Беба дијете

Društvo

Srpska bogatija za 15 beba

4 h

0
Након магловитог и хладног јутра, очекује нас топлији дан

Društvo

Nakon maglovitog i hladnog jutra, očekuje nas topliji dan

4 h

0
Магла смањује видљивост, могућа поледица

Društvo

Magla smanjuje vidljivost, moguća poledica

4 h

0

Više iz rubrike

Шакирин снимак "срушио" друштвене мреже

Scena

Šakirin snimak "srušio" društvene mreže

13 h

0
Весна Змијанац оперисана! Пјевачица морала на хитну интервенцију

Scena

Vesna Zmijanac operisana! Pjevačica morala na hitnu intervenciju

13 h

0
Сцена из серије Тврђава

Scena

Tokom snimanja "Tvrđave" glumac dobio "dobre batine": "Samo udrite"

16 h

0
Софија се помирила са Терзом, па му поставила ултиматум!

Scena

Sofija se pomirila sa Terzom, pa mu postavila ultimatum!

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

09

Dok cijene kafe divljaju, espreso se ovdje može popiti za marku

12

06

Oglasio se direktor ''Evrovizije'' nakon odluke pet zemalja da napuste takmičenje

12

06

Bez podrške Prijedlogu zakona o državnoj imovini

11

59

Ove registarske tablice koštaju kao stan

11

56

Gužve na dva granična prelaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner