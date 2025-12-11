Šakirin snimak "srušio" društvene mreže

Pjevačica Šakira napravila je spektakl u Buenos Ajresu na svom koncertu kada su joj se na bini pojavili sinovi Milan (12) i Saša (10), koje je dobila sa fudbalerom Žerarom Pikeom.

Ovo nije prvi put da Šakira iznenadi svojim pojavljivanjem sa djecom, pa da mreže budu preplavljene njihovim zajedničkim snimcima, a sada je sa njima i zapjevala pjesmu "Acrostico".

Šakira, Milan i Saša su bili i modno usklađeni, oni su nosili svijetloplava odjela, dok je pjevačica imala efektnu plavu haljinu sa izraženim voluminoznim detaljima.

"Bilo je magično pjevati sa mojim sinovima i gledati ih kako vam prikazuju muziku koju nose u sebi i sve to dok ostale porodice pjevaju zajedno sa nama", napisala je Šakira ispod objave.

Sinovi su joj najveća podrška, pjevačica to nikada nije ni krila, a sudeći prema snimcima i fotografijama, obojica su jako vezani za majku, prenosi Superžena.