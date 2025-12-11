Logo
Large banner

Šakirin snimak "srušio" društvene mreže

11.12.2025

23:01

Komentari:

0
Шакирин снимак "срушио" друштвене мреже

Pjevačica Šakira napravila je spektakl u Buenos Ajresu na svom koncertu kada su joj se na bini pojavili sinovi Milan (12) i Saša (10), koje je dobila sa fudbalerom Žerarom Pikeom.

Ovo nije prvi put da Šakira iznenadi svojim pojavljivanjem sa djecom, pa da mreže budu preplavljene njihovim zajedničkim snimcima, a sada je sa njima i zapjevala pjesmu "Acrostico".

Šakira, Milan i Saša su bili i modno usklađeni, oni su nosili svijetloplava odjela, dok je pjevačica imala efektnu plavu haljinu sa izraženim voluminoznim detaljima.

"Bilo je magično pjevati sa mojim sinovima i gledati ih kako vam prikazuju muziku koju nose u sebi i sve to dok ostale porodice pjevaju zajedno sa nama", napisala je Šakira ispod objave.

Sinovi su joj najveća podrška, pjevačica to nikada nije ni krila, a sudeći prema snimcima i fotografijama, obojica su jako vezani za majku, prenosi Superžena.

Podijeli:

Tagovi:

Šakira

Pjevačica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Научници открили протеин одговоран за смртоносне мистериозне болести

Nauka i tehnologija

Naučnici otkrili protein odgovoran za smrtonosne misteriozne bolesti

1 h

0
Весна Змијанац оперисана! Пјевачица морала на хитну интервенцију

Scena

Vesna Zmijanac operisana! Pjevačica morala na hitnu intervenciju

1 h

0
Катастрофа у Бањалуци: Ваздух је опасан, најгори у БиХ

Gradovi i opštine

Katastrofa u Banjaluci: Vazduh je opasan, najgori u BiH

1 h

0
Иранка приморана на дјечји брак избјегла погубљење захваљујући „крвном новцу“

Svijet

Iranka primorana na dječji brak izbjegla pogubljenje zahvaljujući „krvnom novcu“

1 h

0

Više iz rubrike

Весна Змијанац оперисана! Пјевачица морала на хитну интервенцију

Scena

Vesna Zmijanac operisana! Pjevačica morala na hitnu intervenciju

1 h

0
Сцена из серије Тврђава

Scena

Tokom snimanja "Tvrđave" glumac dobio "dobre batine": "Samo udrite"

3 h

0
Софија се помирила са Терзом, па му поставила ултиматум!

Scena

Sofija se pomirila sa Terzom, pa mu postavila ultimatum!

6 h

0
Камерин Мегнес, пјевачица

Scena

Poznata pjevačica (26) poginula u saobraćajnoj nesreći

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Šakirin snimak "srušio" društvene mreže

23

01

Kraljevski dvor: Švedska princeza nije bila zavisna od Epstajna

22

46

Naučnici otkrili protein odgovoran za smrtonosne misteriozne bolesti

22

44

Ruska ambasada u Belgiji: EU i NATO se spremaju za veliki sukob sa Rusijom

22

33

Vesna Zmijanac operisana! Pjevačica morala na hitnu intervenciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner