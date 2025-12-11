Poznata pjevačica (26) poginula u saobraćajnoj nesreći

Pjevačica Kamerin Megnes, koja je nastupala uz poznati tinejdž bend "One Direction", poginula je u 26. godini u teškoj nesreći u Fort Majersu.Megnes je stradala nakon što je na nju naletjelo vozilo dok je vozila električni trotinet.

Porodica objavila emotivno saopštenje.

"Naša srca su slomljena dok tugujemo za našom voljenom Kamerin, blistavom dušom čiji su glas, osmijeh i svjetlost dotakli brojne živote. Bilo da je bila pod talasima ili na bini, život je dočekivala hrabro, sa beskrajnom dobrotom. U tišini među talasima, njena uspomena će izroniti jasna, smjela, nezaboravna. Počivaj u beskrajnom plavetnilu, naša mila djevojko. Vječno si voljena i zauvijek čuvana. Molimo vas da njenu porodicu i prijatelje držite u molitvama dok prolaze kroz ovaj težak period", napisala je porodica mlade umjetnice.

Pjevačica je iza sebe ostavila roditelje, Saru i Gerija, brata Kejbla i sestru Čelsi, kao i vjerenika, Kristijana. Njena porodica zamolila je javnost za privatnost dok prolaze kroz veliku tugu.

Kamerin je u muzičke vode uplovila još kao dijete, već sa osam godina počela je da kači obrade i svoje pjesme na Jutjub, gdje je brzo privukla veliku pažnju.

Njena prirodna harizma i izražen talenat ubrzo su joj donijeli prvi profesionalni ugovor, pa se potom preselila u Los Anđeles kako bi ozbiljno razvijala karijeru.

Prvi singl "Wait and See" poslužio joj je kao snažan vjetar u leđa.

Pjesma je ušla u saundtrek porodičnog filma "Judy Moody and the Not Bummer Summer" iz 2011. godine, čime je Kamerin dobila prvu veliku priliku da se predstavi široj publici.