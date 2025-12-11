Uznemirujuće: Endi Dik pronađen bez svijesti na ulici - tražili Narkan

Komičar Endi Dik izazvao je zabrinutost javnosti nakon što je sinoć pronađen bez svijesti na ulici u Holivudu.

Prema fotografijama koje je objavio TMZ, 59-godišnji glumac bio je u ležećem položaju na stepenicama ispred zgrade, dok su mu naočare bile na tlu ispred njega.

Ekonomija Oprez: Povlači se popularna namirnica

Svjedoci su ispričali da su njegovi prijatelji odmah pritrčali kako bi mu pomogli, dozivajući ga da se probudi i pozivajući Hitnu pomoć.

Jedan prolaznik je, kako je izvijestio TMZ, zatražio da se pribavi Narkan, lijek koji brzo suzbija predoziranje opioidima, nakon čega je primio dozu lijeka.

Portparol Vatrogasne službe Los Anđelesa potvrdio je da su reagovali na poziv zbog predoziranja muškarca starog 59 godina, koji ipak nije prevezen u bolnicu.

Dik je kasnije potvrdio da je on bio na stepenicama i da se osjeća dobro, ali nije otkrio detalje incidenta.

Komičar ima dugu istoriju zloupotrebe alkohola i droga, kao i nekoliko problema sa zakonom, uključujući optužbe za seksualno uznemiravanje i hapšenja.

Društvo U Gradišci pronašli 69.600 limenki lažnog Red Bula

Godine 2022. bio je obavezan da se registruje kao seksualni prestupnik nakon što je 2018. osuđen za seksualno napastvovanje Uberovog vozača, zbog čega je odslužio 90 dana zatvora.

Incident je ponovo otvorio pitanje Dikove borbe sa zavisnostima i ličnim problemima, što je dugo pratilo njegovu karijeru.