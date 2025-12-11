Provalio u kladioničarski nalog pa prebacivao pare sebi

Travničanin S.L. prijavljen je Okružnom javnom tužilaštvu zbog sumnje da je počinio kompjutersku prevaru.

"Lice se sumnjiči da je kršeći mjere zaštite neovlašteno pristupio nalogu u kladionici koji pripada oštećenom licu i kroz onlajn igre na sreću prebacivao novac na svoj korisnički nalog", saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Dodali su da je on tako sebi pribavio imovinsku korist u iznosu od oko 314 evra.

Pojašnjavaju da se on zbog toga sumnjiči za krivična djela "Neovlašteni pristup zaštićenom kompjuteru, kompjuterskoj mreži, telekomunikacionoj mreži i elektronskoj obradi podataka“ i "Kompjuterska prevara“.