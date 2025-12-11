Provalio u kladioničarski nalog pa prebacivao pare sebi

Autor:Stevan Lulić
11.12.2025
11:22
Komentari:0
Travničanin S.L. prijavljen je Okružnom javnom tužilaštvu zbog sumnje da je počinio kompjutersku prevaru.
"Lice se sumnjiči da je kršeći mjere zaštite neovlašteno pristupio nalogu u kladionici koji pripada oštećenom licu i kroz onlajn igre na sreću prebacivao novac na svoj korisnički nalog", saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.
Dodali su da je on tako sebi pribavio imovinsku korist u iznosu od oko 314 evra.
Pojašnjavaju da se on zbog toga sumnjiči za krivična djela "Neovlašteni pristup zaštićenom kompjuteru, kompjuterskoj mreži, telekomunikacionoj mreži i elektronskoj obradi podataka“ i "Kompjuterska prevara“.
