Provalio u kladioničarski nalog pa prebacivao pare sebi

Autor:

Stevan Lulić

11.12.2025

11:22

Travničanin S.L. prijavljen je Okružnom javnom tužilaštvu zbog sumnje da je počinio kompjutersku prevaru.

"Lice se sumnjiči da je kršeći mjere zaštite neovlašteno pristupio nalogu u kladionici koji pripada oštećenom licu i kroz onlajn igre na sreću prebacivao novac na svoj korisnički nalog", saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Dodali su da je on tako sebi pribavio imovinsku korist u iznosu od oko 314 evra.

Pojašnjavaju da se on zbog toga sumnjiči za krivična djela "Neovlašteni pristup zaštićenom kompjuteru, kompjuterskoj mreži, telekomunikacionoj mreži i elektronskoj obradi podataka“ i "Kompjuterska prevara“.

