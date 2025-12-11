Logo
Užas na gradilištu: Radnik pao sa drugog sprata, nije mu bilo spasa

Telegraf

11.12.2025

11:11

Ужас на градилишту: Радник пао са другог спрата, није му било спаса
Foto: Pixabay

Radnik Lj. N. (65) poginuo je na gradilištu 9. decembra nešto pre 13 sati kada je pao sa visine.

Kako piše Telegraf, radnik je pao sa drugog sprata zgrade u izgradnji, odnosno sa oko 10 metara visine. Poginuo je na licu mjesta, te je Hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt.

Svijet

Masovni štrajk prijeti da poremeti saobraćaj i usluge

Do pada je došlo prilikom postavljanja podupirača, ali za sada nije poznato zbog čega je tačno radnik Lj. N. pao.

Poginuo radnik

