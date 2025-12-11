Užas na gradilištu: Radnik pao sa drugog sprata, nije mu bilo spasa

Radnik Lj. N. (65) poginuo je na gradilištu 9. decembra nešto pre 13 sati kada je pao sa visine.

Kako piše Telegraf, radnik je pao sa drugog sprata zgrade u izgradnji, odnosno sa oko 10 metara visine. Poginuo je na licu mjesta, te je Hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt.

Do pada je došlo prilikom postavljanja podupirača, ali za sada nije poznato zbog čega je tačno radnik Lj. N. pao.