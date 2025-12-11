Užas na gradilištu: Radnik pao sa drugog sprata, nije mu bilo spasa

Izvor:
Telegraf
11.12.2025
11:11
Komentari:0
Radnik Lj. N. (65) poginuo je na gradilištu 9. decembra nešto pre 13 sati kada je pao sa visine.
Kako piše Telegraf, radnik je pao sa drugog sprata zgrade u izgradnji, odnosno sa oko 10 metara visine. Poginuo je na licu mjesta, te je Hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt.
Svijet
Masovni štrajk prijeti da poremeti saobraćaj i usluge
Do pada je došlo prilikom postavljanja podupirača, ali za sada nije poznato zbog čega je tačno radnik Lj. N. pao.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu