Vlasnici pasa dobijaju nova pravila i stroge obaveze

Izvor:

Kurir

10.12.2025

11:22

Komentari:

0
Foto: Unsplash

Grad Sremska Mitrovica usvojio je Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka, dokument koji donosi najradikalnije promjene do sada – vlasnici više neće smjeti da puštaju pse da se slobodno kreću ulicama, a svaka životinja zatečena bez nadzora biće tretirana kao napuštena.

Ovo je prvi put da grad uvodi jasna i stroga pravila, nakon godina problema sa uličnim psima, čoporima na obodima grada i sve većim brojem prijava građana.

Prema JKP „Komunalije“, glavni razlog što se broj napuštenih životinja povećavao iz godine u godinu jeste – neodgovorno vlasništvo.

U praksi to izgleda ovako:

Psi koje vlasnici „puste da se istrče“ ili „puste da se sami vrate kući“ često se pridružuju već postojećim uličnim psima. Tada nastaju čopori koji, kada ostanu bez hrane, postaju nepredvidivi i mogu predstavljati opasnost.

Građani su godinama upozoravali na napade, jurcanje iza djece, ali i strah zbog mogućih zaraznih bolesti.

Usvajanjem ovog Programa, taj začarani krug trebalo bi konačno da počne da se prekida.

Šta se mijenja i šta grad planira

Program donosi više ključnih mjera:

- izgradnju novog prihvatilišta: po prvi put kapaciteta koji odgovara potrebama grada,

- svakodnevni rad zoohigijene: hvatanje, evidentiranje, sterilizacija, vakcinacija, tretmani protiv parazita,

- masovnu sterilizaciju pasa i mačaka,

- udomljavanje životinja,

- primjenu USP metoda (uhvati–steriliši–pusti) za mačke i nenasilne pse,

- strožije kontrole i kažnjavanje vlasnika koji puštaju pse bez nadzora, odbijaju čipovanje ili napuštaju ljubimce,

- kampanje edukacije o odgovornom vlasništvu i obavezi držanja pasa u domaćinstvu.

JKP „Komunalije“ i služba zoohigijene već su započeli aktivnosti na terenu.

Naglasak na strožim obavezama vlasnika pasa

Po novim pravilima, svaki pas na ulici bez vlasnika biće tretiran kao napušten, bez obzira na to da li je „pobjegao iz dvorišta“, „otišao za drugim psima“ ili „samo izašao da prošeta“.

To znači:

- pas će biti sklonjen sa terena,

- biće evidentiran i pregledan,

- vlasnik će snositi troškove i kaznene mjere.

Cilj je da se prekine praksa puštanja ljubimaca „da šetaju gdje žele“, jer upravo ti psi kasnije postaju dio čopora.

Program koji može da uspije samo uz saradnju građana

Grad može izgraditi prihvatilište, pojačati terenski rad i sprovoditi USP metodu – ali nijedna mjera neće imati efekta ako vlasnici nastave da ostavljaju životinje ili ih puštaju bez nadzora.

Sremska Mitrovica sada prvi put ima sveobuhvatan dokument koji sistemski rješava ovaj problem. Međutim, sljedeći korak je na građanima.

Od odgovornosti vlasnika zavisi bezbjednost cijelog grada, ali i sudbina životinja koje nemaju glas da same sebe zaštite, piše Kurir.

Tagovi:

