Mitropolit Teodosije: Međunarodna zajednica da preuzme odgovornost za zaštitu SPC na Kosmetu

Mitropolit raško-prizrenski Teodosije rekao je izvjestiocu Evropskog parlamenta za takozvano Kosovo Rihu Terasu da je neophodno da međunarodna zajednica u većoj mjeri preuzme odgovornost za dosljednu primjenu prava, zaštitu vjerskih sloboda i poštovanje postojećih pravnih garancija za Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu i Metohiji.
Tokom susreta u manastiru Gračanica, mitropolit Teodosije je Terasa upoznao o teškom položaju u kome žive Srpska pravoslavna crkva i srpski narod na Kosovu i Metohiji, saopštila je danas Eparhija raško-prizrenska.
Posebno je ukazano na brojne izazove u pogledu bezbjednosti, zaštite vjerskih i kulturnih spomenika, ostvarivanja osnovnih ljudskih prava, kao i na učestale incidente i pritiske usmjerene prema svetinjama i vjernicima SPC.
Mitropolit Teodosije je naglasio da Crkva, uprkos svim iskušenjima, ostaje posvećena očuvanju mira, dijaloga i zajedničkog života.
Teras se interesovao za konkretne probleme sa kojima se Eparhija suočava na terenu, kao i za položaj srpske zajednice u različitim dijelovima Kosova i Metohije.
U razgovoru je istaknut značaj uloge međunarodnih institucija u stvaranju uslova za bezbjedan i dostojanstven život svih zajednica.
Eparhija raško-prizrenska je naglaisla da nastavlja da, kroz stalne kontakte sa predstavnicima međunarodne zajednice, ukazuje na realno stanje na terenu i potrebu sistemske i trajne zaštite svetinja i vjernika SPC na Kosovu i Metohiji.
