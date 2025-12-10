Logo
Roboti kao redari na parkingu u Kini

Izvor:

Sputnjik

10.12.2025

09:14

Роботи као редари на паркингу у Кини
Foto: Printscreen/Telegram/Sputnik

Kina polako zamjenjuje živa bića u svim oblastima.

Robot pas, humanoidni, roboti za industriju i logistički, samo su neki od mnogih, piše Sputnjik.

Магла-вријеме-улица

Društvo

Vazduh nezdrav u šest gradova

Najnovija ideja kineskih naučnika su roboti redari na parkingu, koji pomažu pri parkiranju, usmjeravaju i regulišu saobraćaj.

