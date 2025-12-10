Njemački gigant očekuje gubitak do 800 miliona evra: 11.000 radnika ostaje bez posla

Njemački industrijski konglomerat Tisenkrup predviđa neto gubitak od 400 do 800 miliona evra u tekućoj finansijskoj godini, kao posljedicu opsežnog restrukturiranja u svojoj diviziji za čelik.

Kompanija iz Esena predviđa troškove restrukturiranja od oko 350 miliona evra, uglavnom povezane s poslovanjem u čeliku i automobilskoj industriji, dok se očekuju novčani odljevi između 300 i 600 miliona evra. Akcije su u utorak ujutru pale 13 posto.

Plan uključuje smanjenje broja zaposlenih u čeličnim pogonima za 40 posto, odnosno 11 hiljada radnika, te pad proizvodnje sa 11,5 na oko devet miliona tona, uz ulaganja u niskougljenične tehnologije. Ovaj dogovor postavlja temelje za prodaju čeličnog odjeljenja, a Tisenkrup pregovara s indijskim Džindal Stilom.

Koncern prolazi kroz višegodišnje restrukturiranje s ciljem razdvajanja pet glavnih poslovnih jedinica i preobrazbe u holding kompaniju. Prodaja brodograđevne divizije ranije ove godine označila je korak napred, no sudbina čeličnog poslovanja ostaje neizvjesna, piše Telegraf.