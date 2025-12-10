Tamara organizovala lažnu otmicu kćerke s invaliditetom

U američkoj državi Arkanzas pokrenuta je istraga protiv Tamare Hambi, koja je navodno organizovala lažnu otmicu 22-godišnje kćerke sa intelektualnim i fizičkim invaliditetom.

Ona se prošle ned‌jelje predala policiji, a nakon što je izdat nalog za hapšenje, prenosi Daily Star.

Šta je utvrdila istraga?

Prema informacijama lokalnih medija, sve je počelo 17. novembra, kada je policija reagovala na prijavu moguće otmice mlade žene.

Nakon sprovedene istrage, nadležni su tvrdili da je Tamara iscenirala otmicu, a za njenu realizaciju angažovala negovateljicu svoje kćerke, Šenon Čajlders.

Čajlders je, navodno, pronašla još dvije osobe – Dejvida Kjua i Nika Austriju, da joj pomognu u “poslu”.

Dvojica mladića su nosila ski-maske kada su se pojavili u porodičnom domu Hambijeve, u Arkanzasu, “nasilno odveli kćerku”.

Prema policijskom izveštaju, žrtvu su odvezli na obližnje polje i vezali za drvo. D‌jevojka je strahovala za svoj život, ali je uspjela da se oslobodi.

Tokom pokušaja da pobjegne, Austrija i Kuak su je sustigli, oborili i ponovo vezali. Lokalni mediji prenose da je njena majka, navodno, sve vrijeme “posmatrala događaj”.

Kćerka je ponovo uspjela da pobjegne i pozove hitnu službu. Nadležni su otkrili da je bila “prestravljena i tokom razgovora sa policijskim službenicima stezala plišanog medu“.

Nekoliko dana nakon incidenta, 24. novembra, Tamara je podnijela ostavku na svoju funkciju u Biblioteci okruga Kraford, uz obrazloženje da se seli.

Tek nakon istrage je utvrđeno zašto je lažna otmica uopšte organizovana. Navodno, kćerka je više puta bila u kontaktu sa osobom koja se na internetu predstavljala kao kantri pjevač Luk Brajan.

Prema policijskoj dokumentaciji, majka je navodno osmislila plan u kojem je jedna osoba “glumila Brajanovog saradnika – pokupila njenu kćerku, odvela je u polje, vezala za drvo i zahtijevala novac – nakon čega bi se pojavila kao “spasilac”.

Protiv Tamare Hambi je podignuta optužnica za više krivičnih d‌jela. Čajlders, Kuak i Austrija takođe su uhapšeni zbog uloge u incidentu. Prema evidenciji, niko od njih nije zadržan u pritvoru, prenosi Telegraf.