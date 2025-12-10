Otkriveni novi dokazi o Alchajmerovoj bolesti

Nova studija objavljena u časopisu Neurology pokazuje da povišeni biomarkeri Alchajmerove bolesti u krvi ne moraju nužno značiti da je mozak oštećen, u nekim slučajevima uzrok može da bude smanjena funkcija bubrega.

Bubrezi imaju ključnu ulogu u uklanjanju toksina i otpada iz organizma. Kada ne rade pravilno, određeni proteini povezani s Alchajmerovom bolešću mogu da se zadrže u krvi. Međutim, istraživači nisu pronašli da osobe s oštećenim bubrezima imaju veći ukupni rizik od demencije.

Autorka studije, dr Frančeska Gasparini sa Karolinska instituta u Stokholmu, ipak objašnjava da lošija funkcija bubrega može da ubrza razvoj demencije kod osoba koje već imaju povišene nivoe biomarkera. Zato bi ljekari trebalo da uzmu u obzir stanje bubrega prilikom tumačenja nalaza iz krvi.

U istraživanju je učestvovalo 2.279 ljudi prosječne starosti 72 godine, svi bez znakova demencije na početku studije. Tokom osam godina praćenja, naučnici su upoređivali rezultate testova kognitivnih funkcija i krvne analize koje su mjerile rad bubrega i prisustvo više proteina povezanih s Alchajmerom, među njima tau, beta-amiloid i neurofilament lake lance.

Rezultati su pokazali da osobe sa slabijom funkcijom bubrega imaju više ovih proteina u krvi, ali ne i veću ukupnu vjerovatnoću da razviju demenciju. Ipak, kod onih koji su već imali visoke vrijednosti biomarkera, oštećeni bubrezi gotovo su udvostručili rizik da se demencija javi ranije.

"Kada se analiziraju biomarkeri kod starijih osoba, važno je procijeniti i zdravlje bubrega. Praćenje njihove funkcije može da pomogne ljekarima da preciznije procijene rizik od bržeg napredovanja bolesti", naglašava dr Gasparini.

Istraživači napominju da su biomarkeri mjereni samo jednom, pa nije poznato kako bi promjene funkcije bubrega tokom vremena uticale na rezultate. Većina ispitanika bila je visoko obrazovana i živjela u gradskim područjima Švedske, pa se zaključci ne mogu u potpunosti promjeniti na drugu populaciju, piše B92.