Najveća jutarnja greška zbog koje se salo lijepi za stomak, a šećer skače ''do plafona''

Izvor:

Krstarica

10.12.2025

08:06

Највећа јутарња грешка због које се сало лијепи за стомак, а шећер скаче ''до плафона''
Foto: pexels/ Towfiqu barbhuiya

Jutro je ključni dio dana, ali zbog brojnih obaveza mnogi automatski preskoče najvažniji obrok – doručak. To, međutim, nije samo loša navika. Time tijelu uskraćujete energiju kad mu je najpotrebnija – a ono vam to kasnije naplati, i to skupo.

Otkrivamo zašto ova jutarnja navika uništava vaše zdravlje i šta ljekari preporučuju kao najbolje rješenje.

Kako preskakanje doručka diže insulin i lijepi salo na stomak?

Preskakanje doručka pokreće domino efekat u tijelu. On se završava nagomilavanjem masnog tkiva, posebno oko stomaka.

Dijabetolog i endokrinolog dr Luiza Napiorkovska objašnjava zašto se to dešava:

“Nedostatak doručka direktno povećava koncentraciju insulina. To pogoršava stanje insulinske rezistencije. Visoke koncentracije insulina izazivaju abdominalnu gojaznost, a negativno utiču i na mentalne funkcije.”

Ljekari ističu da je ova jutarnja greška opasna za sve. Povećava rizik od gojaznosti i srčanih bolesti – i to upravo zbog te jedne, jednostavne greške zbog koje se salo lijepi na stomak, a šećer skače do plafona.

Zašto je doručak ključan za regulaciju

Kod osoba koje već imaju probleme sa regulacijom šećera, opasnost je još izraženija. Studija iz 2015. godine, objavljena u prestižnom časopisu Diabetes Care, jasno pokazuje: pacijenti sa dijabetesom tipa 2 koji preskoče doručak imaju veći rizik od naglih skokova glukoze tokom dana.

Prof. Danijela Jakubović sa Univerziteta u Tel Avivu dodaje da preskakanje doručka pogoršava funkciju beta ćelija. Tijelo tada postaje nesposobno da reguliše šećer – i ulazi u začarani krug.

Vaš prvi korak ka boljem metabolizmu

Rješenje je, srećom, jednostavno. Prestanite da pravite ovu jutarnju grešku. Uvedite kvalitetan doručak i ne dozvolite da vam dan počinje praznim stomakom. To je najlakši korak ka smanjenju rizika od srčanih bolesti i višku kilograma.

Omogućiće vam da lakše topite salo sa stomaka, stabilizujete nivo šećera i vratite kontrolu nad sopstvenim tijelom. Zato već danas počnite dan drugačije — vaše tijelo pamti svaku odluku. A ova može biti ona koja vam mijenja život.

