Najveća jutarnja greška zbog koje se salo lijepi za stomak, a šećer skače ''do plafona''

Jutro je ključni dio dana, ali zbog brojnih obaveza mnogi automatski preskoče najvažniji obrok – doručak. To, međutim, nije samo loša navika. Time tijelu uskraćujete energiju kad mu je najpotrebnija – a ono vam to kasnije naplati, i to skupo.

Otkrivamo zašto ova jutarnja navika uništava vaše zdravlje i šta ljekari preporučuju kao najbolje rješenje.

Nauka i tehnologija Naučnici pronašli potpuno novi svijet u centru Zemlje

Kako preskakanje doručka diže insulin i lijepi salo na stomak?

Preskakanje doručka pokreće domino efekat u tijelu. On se završava nagomilavanjem masnog tkiva, posebno oko stomaka.

Dijabetolog i endokrinolog dr Luiza Napiorkovska objašnjava zašto se to dešava:

“Nedostatak doručka direktno povećava koncentraciju insulina. To pogoršava stanje insulinske rezistencije. Visoke koncentracije insulina izazivaju abdominalnu gojaznost, a negativno utiču i na mentalne funkcije.”

Ljekari ističu da je ova jutarnja greška opasna za sve. Povećava rizik od gojaznosti i srčanih bolesti – i to upravo zbog te jedne, jednostavne greške zbog koje se salo lijepi na stomak, a šećer skače do plafona.

Društvo Patrijarh Porfirije u Jordanu: Ono što nas ujedinjuje veće je od onoga što nas razdvaja

Zašto je doručak ključan za regulaciju

Kod osoba koje već imaju probleme sa regulacijom šećera, opasnost je još izraženija. Studija iz 2015. godine, objavljena u prestižnom časopisu Diabetes Care, jasno pokazuje: pacijenti sa dijabetesom tipa 2 koji preskoče doručak imaju veći rizik od naglih skokova glukoze tokom dana.

Prof. Danijela Jakubović sa Univerziteta u Tel Avivu dodaje da preskakanje doručka pogoršava funkciju beta ćelija. Tijelo tada postaje nesposobno da reguliše šećer – i ulazi u začarani krug.

Vaš prvi korak ka boljem metabolizmu

Rješenje je, srećom, jednostavno. Prestanite da pravite ovu jutarnju grešku. Uvedite kvalitetan doručak i ne dozvolite da vam dan počinje praznim stomakom. To je najlakši korak ka smanjenju rizika od srčanih bolesti i višku kilograma.

Društvo Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

Omogućiće vam da lakše topite salo sa stomaka, stabilizujete nivo šećera i vratite kontrolu nad sopstvenim tijelom. Zato već danas počnite dan drugačije — vaše tijelo pamti svaku odluku. A ova može biti ona koja vam mijenja život.