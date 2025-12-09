Domaća namirnica koja čisti pluća i jača imunitet: Evo kako da je koristite

Kroz istoriju, guščija mast se koristila u narodnoj medicini za liječenje respiratornih tegoba, a i danas izaziva interesovanje zbog svojih potencijalnih ljekovitih svojstava. Međutim, postavlja se pitanje – da li ona zaista pomaže kod plućnih bolesti ili je to samo još jedan narodni mit?

Prema riječima epidemiologa i fitoterapeuta dr Dušana Vujnovića, svaka upala pluća ima infektivnu osnovu, zbog čega je primjena antibiotika neophodna. Ipak, guščija mast može imati blagotvorno dejstvo, jer podsjeća na maslinovo ulje i može pomoći u uklanjanju naslaga sa plućnih alveola, koje su dio zapaljenskog procesa.

Guščija mast – tradicionalna upotreba

Guščija mast je vijekovima korištena kao prirodni lijek, posebno u liječenju bronhitisa i drugih bolesti disajnih puteva. Njena upotreba bila je široko rasprostranjena u vrijeme kada savremeni lijekovi nisu bili dostupni. I danas se u pojedinim dijelovima svijeta koristi kao pomoćno sredstvo u borbi protiv tuberkuloze.

Bogat sastav guščje masti uključuje omega-3 masne kiseline, cink, selen, bakar, vitamine B kompleksa i vitamin E, što doprinosi njenim pozitivnim efektima na organizam. Međutim, pri dugotrajnoj upotrebi, neophodno je pratiti nivo holesterola u krvi.

Način primjene i čuvanje

Guščija mast se uglavnom koristi kao pomoćno sredstvo uz standardne terapije. Može se nanositi kao oblog na plućni region, čime se poboljšava apsorpcija ljekovitih sastojaka i olakšava disanje. Djeluje tako što se jedan dio ljekovitih materija apsorbuje, dok toplota koja nastaje pri dodiru sa tijelom razlaže sekret i omogućava vazduhu da prođe kroz bronhije. Takođe, u narodnoj medicini se koristi za suzbijanje kašlja i za njegu kože.

Mast se čuva u frižideru i može trajati do šest mjeseci. Osim u medicinske svrhe, koristi se i u kulinarstvu – može poslužiti za pečenje, pripremu supe ili kao dodatak jelima.

Kada treba biti oprezan?

Iako guščija mast može imati korisna svojstva, nije preporučljiva za svakoga. Osobe sa povišenim holesterolom, trudnice, dojilje i djeca mlađa od tri godine trebalo bi da izbjegavaju njenu upotrebu. Takođe, osobe sa hroničnim bolestima jetre treba da budu posebno oprezne.

Gdje pronaći kvalitetnu guščju mast?

Danas je guščju mast teže pronaći, jer se sve manje domaćinstava bavi uzgojem gusaka. U pojedinim mjestima u Vojvodini još uvijek postoje proizvođači koji prodaju domaću guščju mast, ali je potražnja velika i često se čeka na red.