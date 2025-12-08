Ovo je idealna večera za mršavljenje, zbog nje crijeva rade kao sat

08.12.2025
Palenta ili kačamak smatra se jednim od najzdravijih obroka i za doručak i za večeru.
Još ako imate domaće kukuruzno brašno, vi ste u prednosti, a ako toj palenti dodate špinat, sir i jaja dobili ste proteinsku večeru koja prija vašem tijelu.
Evo zašto se palenta sa jajima i sirom smatra najboljim izborom za večeru:
Palenta je lako svarljiva i ne stvara težinu u stomaku. U kombinaciji sa spanaćem i jajima dobijaš obrok koji je sit, ali ne prejak za večernje sate.
Jaja daju potpune proteine (sadrže svih 9 esencijalnih aminokiselina).
Sir dodaje dodatne proteine i kalcijum.
Palenta daje spore ugljene hidrate koji stabilno oslobađaju energiju, bez skokova šećera u krvi.
Ovaj balans pomaže oporavku mišića nakon treninga i održava sitost cijelu noć.
Kombinacija proteina i vlakana iz spanaća drži te sitim, tako da kasnije uveče nema potrebe za slatkišima ili grickalicama.
Špinat: gvožđe, folati, vitamin K, magnezijum
Jaja: vitamini B kompleksa, holin
Sir: kalcijum, fosfor
Nutrient-dens obrok, idealan ako želiš da jedeš kvalitetno bez puno komplikacija.
Ovaj obrok je gotov za 10–15 minuta, lako je prilagodljiv (više jaja, manje sira, dodati začine, grčki jogurt itd.), prenosi Stil.
Večera bogata proteinima pomaže mišićnom oporavku tokom noći. Spori ugljeni hidrati iz palente održavaju nivo energije, a jaja obezbeđuju gradivni materijal za regeneraciju.
Osnovne infromacije:
Kuhinja: Balkanska / mediteranska (moderna, zdrava varijanta tradicionalne palente)
Vrijeme pripreme: 10–15 minuta
Kalorije: ~350–450 kcal
Sastojci:
300 grama palente
150 grama špinata u briketima
100 sira
3 jaja
VodaSo
Priprema:
U ključalu slanu vodu dodajte zaleđene brikete spanaća.
Kada se rastope dodati palentu i umiješati.
Dodati jaja pa miješati još.
Dodati sir i mešati dok se sve ne sjedini.
Poslužiti toplo.
