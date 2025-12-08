Logo
Large banner

Ovo je idealna večera za mršavljenje, zbog nje crijeva rade kao sat

08.12.2025

21:12

Komentari:

0
Ово је идеална вечера за мршављење, због ње цријева раде као сат

Palenta ili kačamak smatra se jednim od najzdravijih obroka i za doručak i za večeru.

Još ako imate domaće kukuruzno brašno, vi ste u prednosti, a ako toj palenti dodate špinat, sir i jaja dobili ste proteinsku večeru koja prija vašem tijelu.

Evo zašto se palenta sa jajima i sirom smatra najboljim izborom za večeru:

илу-пица-08122025

Savjeti

Slatka pica koja osvaja internet, gotova za 10 minuta

Lagan obrok koji ne opterećuje želudac

Palenta je lako svarljiva i ne stvara težinu u stomaku. U kombinaciji sa spanaćem i jajima dobijaš obrok koji je sit, ali ne prejak za večernje sate.

Odličan balans proteina i ugljenih hidrata

Jaja daju potpune proteine (sadrže svih 9 esencijalnih aminokiselina).

Sir dodaje dodatne proteine i kalcijum.

Palenta daje spore ugljene hidrate koji stabilno oslobađaju energiju, bez skokova šećera u krvi.

Ovaj balans pomaže oporavku mišića nakon treninga i održava sitost cijelu noć.

Kombinacija proteina i vlakana iz spanaća drži te sitim, tako da kasnije uveče nema potrebe za slatkišima ili grickalicama.

Bogato mikroelementima

Špinat: gvožđe, folati, vitamin K, magnezijum

Jaja: vitamini B kompleksa, holin

Sir: kalcijum, fosfor

Nutrient-dens obrok, idealan ako želiš da jedeš kvalitetno bez puno komplikacija.

Praktično i brzo za pripremu

Ovaj obrok je gotov za 10–15 minuta, lako je prilagodljiv (više jaja, manje sira, dodati začine, grčki jogurt itd.), prenosi Stil.

Odlična opcija za osobe koje treniraju

Večera bogata proteinima pomaže mišićnom oporavku tokom noći. Spori ugljeni hidrati iz palente održavaju nivo energije, a jaja obezbeđuju gradivni materijal za regeneraciju.

Osnovne infromacije:

Kuhinja: Balkanska / mediteranska (moderna, zdrava varijanta tradicionalne palente)

Vrijeme pripreme: 10–15 minuta

Kalorije: ~350–450 kcal

Sastojci:

300 grama palente

150 grama špinata u briketima

100 sira

3 jaja

VodaSo

Priprema:

U ključalu slanu vodu dodajte zaleđene brikete spanaća.

Kada se rastope dodati palentu i umiješati.

Dodati jaja pa miješati još.

Dodati sir i mešati dok se sve ne sjedini.

Poslužiti toplo.

Podijeli:

Tagovi:

Recept

Mršavljenje

večera

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Овај ритуал који чисти крв и јетру за само три дана

Savjeti

Ovaj ritual koji čisti krv i jetru za samo tri dana

1 d

0
Пита са сиром

Savjeti

Pita sa pavlakom koju nećete moći da prestanete jesti

1 d

0
Посна проја: Брзо припремљена, а укусна

Savjeti

Posna proja: Brzo pripremljena, a ukusna

2 d

0
Рецепт за савршену посну сарму: Сви ће се одушевити и тражити још

Savjeti

Recept za savršenu posnu sarmu: Svi će se oduševiti i tražiti još

2 d

0

Više iz rubrike

Масовно тровање гљивама: Здравствене службе издале хитно упозорење

Zdravlje

Masovno trovanje gljivama: Zdravstvene službe izdale hitno upozorenje

7 h

0
Када је боље да узимамо витамин Д - ујутро или навече?

Zdravlje

Kada je bolje da uzimamo vitamin D - ujutro ili naveče?

10 h

0
Маска вирус прехлада жена болест

Zdravlje

Kratak dah i korona - kada je vrijeme da se obratite ljekaru?

10 h

0
Три супернамирнице које подижу имунитет и успоравају старење

Zdravlje

Tri supernamirnice koje podižu imunitet i usporavaju starenje

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

20

Pronađena olupina raskošnog broda iz drevnog Egipta

21

19

Lidl završio megacentar u BiH: Počinje odbrojavanje do otvaranja prodavnica

21

16

5 horoskopskih znakova koji hronično kasne

21

12

Ovo je idealna večera za mršavljenje, zbog nje crijeva rade kao sat

21

10

Dubai slavio u Laktašima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner