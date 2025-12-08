Ovo je idealna večera za mršavljenje, zbog nje crijeva rade kao sat

Palenta ili kačamak smatra se jednim od najzdravijih obroka i za doručak i za večeru.

Još ako imate domaće kukuruzno brašno, vi ste u prednosti, a ako toj palenti dodate špinat, sir i jaja dobili ste proteinsku večeru koja prija vašem tijelu.

Evo zašto se palenta sa jajima i sirom smatra najboljim izborom za večeru:

Lagan obrok koji ne opterećuje želudac

Palenta je lako svarljiva i ne stvara težinu u stomaku. U kombinaciji sa spanaćem i jajima dobijaš obrok koji je sit, ali ne prejak za večernje sate.

Odličan balans proteina i ugljenih hidrata

Jaja daju potpune proteine (sadrže svih 9 esencijalnih aminokiselina).

Sir dodaje dodatne proteine i kalcijum.

Palenta daje spore ugljene hidrate koji stabilno oslobađaju energiju, bez skokova šećera u krvi.

Ovaj balans pomaže oporavku mišića nakon treninga i održava sitost cijelu noć.

Kombinacija proteina i vlakana iz spanaća drži te sitim, tako da kasnije uveče nema potrebe za slatkišima ili grickalicama.

Bogato mikroelementima

Špinat: gvožđe, folati, vitamin K, magnezijum

Jaja: vitamini B kompleksa, holin

Sir: kalcijum, fosfor

Nutrient-dens obrok, idealan ako želiš da jedeš kvalitetno bez puno komplikacija.

Praktično i brzo za pripremu

Ovaj obrok je gotov za 10–15 minuta, lako je prilagodljiv (više jaja, manje sira, dodati začine, grčki jogurt itd.), prenosi Stil.

Odlična opcija za osobe koje treniraju

Večera bogata proteinima pomaže mišićnom oporavku tokom noći. Spori ugljeni hidrati iz palente održavaju nivo energije, a jaja obezbeđuju gradivni materijal za regeneraciju.

Osnovne infromacije:

Kuhinja: Balkanska / mediteranska (moderna, zdrava varijanta tradicionalne palente)

Vrijeme pripreme: 10–15 minuta

Kalorije: ~350–450 kcal

Sastojci:

300 grama palente

150 grama špinata u briketima

100 sira

3 jaja

VodaSo

Priprema:

U ključalu slanu vodu dodajte zaleđene brikete spanaća.

Kada se rastope dodati palentu i umiješati.

Dodati jaja pa miješati još.

Dodati sir i mešati dok se sve ne sjedini.

Poslužiti toplo.