Tri supernamirnice koje podižu imunitet i usporavaju starenje

Način na koji se hranite svakog dana jedan je od najvažnijih faktora koji utiču na to kako starite, koliko energije imate i koliko je vaš organizam otporan na spoljašnje uticaje.

Iako ne postoji čarobna formula za dug život, nauka sve jasnije pokazuje da određene namirnice imaju mnogo veći uticaj na zdravlje i vitalnost nego što smo nekada vjerovali.

Među njima, posebno mjesto zauzima povrće koje je bogato vitaminima i mineralima — hranljivim materijama koje štite ćelije, usporavaju upalne procese i jačaju imunitet iznutra.

Brokoli – zeleniš čiji antioksidanti štite ćelije i kožu

Brokoli je odavno poznat kao jedno od najzdravijih namirnica, ali u kontekstu starenja i imuniteta njegova uloga postaje još važnija. Bogat vitaminom C, on direktno utiče na stvaranje kolagena — proteina koji koži daje elastičnost i čvrstinu.

Osim toga, brokoli sadrži sulforafan, snažan biljni spoj povezan sa zaštitom ćelija od oštećenja i smanjenjem upalnih procesa. Kada se priprema blanširanjem ili kratkim kuvanjem, zadržava najveću količinu hranljivih materija, što ga čini savršenim saveznikom u održavanju vitalnosti i jačanju imunološkog sistema.

Spanać – lisnato povrće koje obnavlja energiju, jača imunitet i štiti oči

Spanać je prava nutritivna riznica: sadrži vitamine A, C i K, folate, gvožđe i obilje antioksidanasa koji direktno učestvuju u borbi protiv oksidativnog stresa — jednog od glavnih procesa odgovornog za ubrzano starenje ćelija.

Osim toga, lutein i zeaksantin iz spanaća igraju važnu ulogu u očuvanju vida, što je posebno dragocjeno kako godine prolaze. Zahvaljujući blagom ukusu i širokoj upotrebi u kuhinji, spanać se lako uklapa u svakodnevne obroke, pa čak i oni koji inače izbjegavaju zeleno povrće često ga uvrštavaju u jelovnik bez muke.

Paradajz – crveni čuvar mladosti, jača odbrambeni sistem

Paradajz je najčešće hvaljen zbog visokog sadržaja likopena, moćnog antioksidansa koji štiti kožu od UV oštećenja, smanjuje upale i usporava razgradnju kolagena. Upravo zbog toga se često povezuje sa zdravim starenjem i mladalačkim izgledom kože.

Stručnjaci naglašavaju da se likopen najbolje apsorbuje kada se paradajz lagano termički obradi ili kombinuje s maslinovim uljem, što znači da čak i jednostavni sosovi ili kuvana jela mogu biti odličan izvor ove zaštite. Uz to, paradajz je bogat vitaminom C koji dodatno jača imunitet i podstiče regeneraciju tkiva.