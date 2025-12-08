Logo
Large banner

Tri supernamirnice koje podižu imunitet i usporavaju starenje

Izvor:

B92

08.12.2025

08:33

Komentari:

0
Три супернамирнице које подижу имунитет и успоравају старење
Foto: Pixabay

Način na koji se hranite svakog dana jedan je od najvažnijih faktora koji utiču na to kako starite, koliko energije imate i koliko je vaš organizam otporan na spoljašnje uticaje.

Iako ne postoji čarobna formula za dug život, nauka sve jasnije pokazuje da određene namirnice imaju mnogo veći uticaj na zdravlje i vitalnost nego što smo nekada vjerovali.

илу-вјештачка интелигенција-24112025

Nauka i tehnologija

Prvi AI fitnes asistent koji trenira

Među njima, posebno mjesto zauzima povrće koje je bogato vitaminima i mineralima — hranljivim materijama koje štite ćelije, usporavaju upalne procese i jačaju imunitet iznutra.

Brokoli – zeleniš čiji antioksidanti štite ćelije i kožu

Brokoli je odavno poznat kao jedno od najzdravijih namirnica, ali u kontekstu starenja i imuniteta njegova uloga postaje još važnija. Bogat vitaminom C, on direktno utiče na stvaranje kolagena — proteina koji koži daje elastičnost i čvrstinu.

Osim toga, brokoli sadrži sulforafan, snažan biljni spoj povezan sa zaštitom ćelija od oštećenja i smanjenjem upalnih procesa. Kada se priprema blanširanjem ili kratkim kuvanjem, zadržava najveću količinu hranljivih materija, što ga čini savršenim saveznikom u održavanju vitalnosti i jačanju imunološkog sistema.

Doktor

Nauka i tehnologija

Otkriće koje mijenja shvatanje granica života: Pronađena vatrena ameba

Spanać – lisnato povrće koje obnavlja energiju, jača imunitet i štiti oči

Spanać je prava nutritivna riznica: sadrži vitamine A, C i K, folate, gvožđe i obilje antioksidanasa koji direktno učestvuju u borbi protiv oksidativnog stresa — jednog od glavnih procesa odgovornog za ubrzano starenje ćelija.

Osim toga, lutein i zeaksantin iz spanaća igraju važnu ulogu u očuvanju vida, što je posebno dragocjeno kako godine prolaze. Zahvaljujući blagom ukusu i širokoj upotrebi u kuhinji, spanać se lako uklapa u svakodnevne obroke, pa čak i oni koji inače izbjegavaju zeleno povrće često ga uvrštavaju u jelovnik bez muke.

Paradajz – crveni čuvar mladosti, jača odbrambeni sistem

Paradajz je najčešće hvaljen zbog visokog sadržaja likopena, moćnog antioksidansa koji štiti kožu od UV oštećenja, smanjuje upale i usporava razgradnju kolagena. Upravo zbog toga se često povezuje sa zdravim starenjem i mladalačkim izgledom kože.

Питбул

Svijet

Ljekari šokirani prizorom nakon napada psa: ''Pitbul je progutao dijete ugrizima''

Stručnjaci naglašavaju da se likopen najbolje apsorbuje kada se paradajz lagano termički obradi ili kombinuje s maslinovim uljem, što znači da čak i jednostavni sosovi ili kuvana jela mogu biti odličan izvor ove zaštite. Uz to, paradajz je bogat vitaminom C koji dodatno jača imunitet i podstiče regeneraciju tkiva.

Podijeli:

Tagovi:

imunitet

Namirnice

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Гдје је право мјесто за јелку у дому?

Savjeti

Gdje je pravo mjesto za jelku u domu?

48 min

0
ТЕ Угљевик поново није на мрежи

Ekonomija

TE Ugljevik ponovo nije na mreži

49 min

0
Како бивши супружници остварују право на породичну пензију?

Društvo

Kako bivši supružnici ostvaruju pravo na porodičnu penziju?

49 min

0
Јокић оборио рекорд Мајкла Џордана

Košarka

Jokić oborio rekord Majkla Džordana

56 min

0

Više iz rubrike

Шта се дешава у организму ако сваког дана једемо јаја?

Zdravlje

Šta se dešava u organizmu ako svakog dana jedemo jaja?

6 h

0
Аустралија на корак да искоријени рак грлића материце

Zdravlje

Australija na korak da iskorijeni rak grlića materice

14 h

1
Јабуково сирће је најбољи чувар здравља: Ево како га правилно узимати

Zdravlje

Jabukovo sirće je najbolji čuvar zdravlja: Evo kako ga pravilno uzimati

14 h

0
Друштвене мреже дословно ''прже'' дјечији мозак

Zdravlje

Društvene mreže doslovno ''prže'' dječiji mozak

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

52

Rasprava braće eskalirala u oružani sukob: Policija reagovala, pa ih napao pitbul

08

52

Ovo je najsjevernija prodavnicu na svijetu: Šta je na rafama i kakve su cijene

08

44

Korisnici upozoreni na sajber prijetnje

08

42

Razbojnik mjesecima terorisao Zagreb, sada je konačno uhvaćen

08

42

Ne smiruju se tenzije između Pekinga i Tokija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner