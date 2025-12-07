Logo
Društvene mreže doslovno ''prže'' dječiji mozak

Izvor:

Tanjug

07.12.2025

15:42

Друштвене мреже дословно ''прже'' дјечији мозак
Foto: Pexels.com

Mozak neurotipične djece mlađe od pet godina prolazi kroz ubrzanu fazu razvoja, zbog čega je posebno zabrinjavajuće to što veliku grupu ove djece nenamjerno izlažemo ogromnim količinama štetnog digitalnog sadržaja, koji remete taj ključni period.

Kako se navodi u izvještaju istraživača britanskog Centra za socijalnu pravdu (CSJ), uticaj ovog masovnog, nekontrolisanog procesa već se osjeća, djeca pate od "anksioznosti i poremećaja spavanja" zbog naleta niskokvalitetnih video-zapisa i drugog sadržaja na društvenim mrežama.

Druga istraživanja pokazala su da djeca koja koriste društvene mreže postižu lošije rezultate na testovima pamćenja i čitanja, kao i da produženo vrijeme provedeno pred ekranom izaziva depresiju i zavisničko ponašanje u svim starosnim grupama.

"Ovo istraživanje je duboko zabrinjavajuće", izjavio je lord Džon Neš, član britanskog Doma lordova i bivši državni sekretar za škole, navodi CSJ u izvještaju.

"S obzirom na to da se stotine hiljada djece mlađe od pet godina sada nalazi na ovim platformama, djeca koja još nisu naučila da čitaju izložena su sadržajima i algoritmima dizajniranim sa ciljem da navuku odrasle, to bi trebalo sve da nas zabrine", istakao je on.

CSJ je svoj rad zasnovao na izvještaju britanskog regulatornog tela za komunikacije (Ofcom) iz maja 2025. godine, koje je istraživalo stavove britanskih roditelja i navike njihove djece kada je riječ o medijima.

Kontakt sa strancima

Ofkom je utvrdio da otprilike jedno od petoro djece uzrasta od tri do pet godina samostalno koristi društvene mreže, kao i da je četvrtina djece od osam do devet godina koja igraju igre na internetu stupila u kontakt sa strancima u tim interaktivnim okruženjima, što ih čini popularnim mestima za predatore koji vrebaju djecu.

Isti Ofkomov izvještaj pokazao je da je 37 odsto anketiranih roditelja priznalo da njihova djeca od tri do pet godina imaju pristup društvenim mrežama, što je zapanjujući porast u odnosu na ionako visokih 29 odsto prije oko tri godine.

CSJ je tu brojku uzeo, primjenio populacione proračune i procjenio da je riječ o 814.000 britanske djece koja sada "prže mozak" najglupljim memovima i video-klipovima.

"Zabrinuti smo zbog porasta anksioznosti i identitetskih kriza povezanih sa konstantnom stimulacijom ekranima, dok škole izvještavaju o padu koncentracije i pogoršanom ponašanju pod uticajem onlajn normi", naveli su istraživači.

CSJ stoga preporučuje da se starosna granica za korištenje društvenih mreža podigne na 16 godina, da škole zabrane mobilne telefone na nastavi i da se pokrene nacionalna kampanja za podizanje svijesti o opasnostima koje vrebaju na društvenim mrežama i o uticaju upotrebe interneta na javno zdravlje.

društvene mreže

djeca

