Skok potrošnje na ''crni petak'' fenomen u Srpskoj

SRNA

07.12.2025

15:15

0
Скок потрошње на ''црни петак'' феномен у Српској
Direktor Područne privredne komore Banjaluka Aleksandar Ljuboja ocijenio je da je skok potrošnje na "crni petak" u Republici Srpskoj fenomen s obzirom na to da pokazatelji Poreske uprave govore da je riječ o više od 167 miliona KM u odnosu na lani.

"Ako posmatramo pokazatelje koje imamo, ne mogu biti u korelaciji sa našom kupovnom moći. Možda malo bolje živimo, ali je činjenica da je došlo do fenomena u potrošnji", rekao je Ljuboja Srni.

On je izrazio uvjerenje da je dobar dio transakcija bio od turista i ljudi iz okolnih zemalja koji ovdje robu koja je mnogo jeftinija.

Komentarišući podatak Poreske uprave Republike Srpske da je na "crni petak", 28. novembra ukupan evidentirani promet preko fiskalnih kasa u Srpskoj bio 227.957.892 KM, a lani 60.547.093 KM, Ljuboja kaže da je pohvalna svaka potrošnja ukoliko je u vezi sa domaćim proizvodom.

"Mislim da to nije bila domaća roba i da smo podlegli globalnoj modi "crnog petka" gdje su možda date povoljnije cijene za robe vezane za tekstil. Zbog toga je jedan broj naših građana, ohrabren povoljnom cijenom, možda više potrošio", istakao je Ljuboja.

On je napomenuo da u pojedina mjesta u Republici Srpskoj, pogotovo granična, redovno dolaze ljudi iz dijaspore koji su možda iskoristili i taj momenat, zbog čega smatra da je došlo do ekstremnog skoka u potrošnji.

Crni petak

potrošnja

kupovina

Small banner