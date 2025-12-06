Logo
Pri kraju gradnja megacentra u BiH vrijednog 100 miliona evra

Лидлов мегацентар
Foto: BiznisInfo.ba

Izgradnja distributivnog centra njemačke kompanije Lidl u Lepenici kod Sarajeva privedena je samom kraju.

Ovaj objekat predstavlja ključnu tačku Lidlovog ulaska na tržište Bosne i Hercegovine i najvažniji korak ka otvaranju prvih prodavnica.

Маска жена вирус

Zdravlje

Ekstramutirani virus izazvao paniku: Ljekari apeluju da se opet nose maske

Građevinski radovi su praktično završeni – objekat je dobio svoj finalni izgled, a uređen je i kompletan parking prostor. Trenutno se izvode završni radovi u unutrašnjosti, piše "Biznis info".

Centar će biti tehnološki veoma napredan, sa savremenim rješenjima za efikasno rukovođenje skladištenjem i transportom velikih količina robe.

Investicija od 100 miliona evra

Distributivni centar u Lepenici sam je po sebi investicija vrijedna 100 miliona evra. Riječ je o logističkom centru Lidlovog budućeg poslovanja u BiH, bez kojeg nije moguće otvoriti široku mrežu prodavnica niti dugoročno funkcionisati na tržištu.

Новац

Ekonomija

Penzije u Srpskoj rastu za 6,25 odsto: Koliko je to u markama

Izgradnja ovog objekta predstavlja ključni preduslov za početak otvaranja Lidlovih marketa u Bosni i Hercegovini. Kako je gradnja privedena kraju, ranije najavljeni rokovi postaju sve realniji.

Prema trenutnim procjenama, prve Lidlove prodavnice u BiH mogle bi biti otvorene krajem 2026. ili početkom 2027. godine.

Lidl ubrzano širi mrežu objekata širom BiH

Uporedo sa završetkom logističkog centra, njemački trgovački lanac ubrzava sve aktivnosti vezane za ulazak na tržište. Lidl intenzivno gradi, kupuje zemljište, otkupljuje stare objekte i regrutuje kadrove u desetinama lokalnih zajednica.

Питбул

Svijet

Pitbul usmrtio bebu

Lista gradova u kojima Lidl već gradi, priprema gradnju ili zapošljava radnike stalno se širi. Prema raspoloživim podacima, Lidl je prisutan u sljedećim gradovima:

Kakanj, Zvornik, Gradiška, Bihać, Livno, Istočno Sarajevo, Banjaluka, Gračanica, Mostar, Trebinje, Bijeljina, Doboj, Zenica, Brčko, Modriča, Laktaši, Travnik, Sarajevo, Čapljina, Tešanj, Kiseljak, Čitluk, Živinice, Prnjavor…

Jasno je da Lidl u BiH ne planira otvoriti samo nekoliko prodavnica u najvećim centrima, već gustu i strateški raspoređenu mrežu objekata duž najvažnijih ekonomskih i saobraćajnih tačaka u državi.

