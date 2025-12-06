Prilika za posao: Njemački div premješta proizvodnju u Srpsku

Izvor:
ATV
06.12.2025
15:59
Komentari:0
Njemačka grupacija Mahle, jedan od najvećih svjetskih proizvođača automobilskih komponenti, započela je premještanje dijela svoje proizvodnje iz Slovenije u Republiku Srpsku, što će značajno proširiti pogon u Laktašima i otvoriti nova radna mjesta.
Prema trenutnim procjenama, kompanija MAHLE Elektrik Drajvs Bosnia planira do kraja decenije zaposliti oko 1.000 radnika, čime bi postala jedan od najvećih industrijskih poslodavaca u Republici Srpskoj.
Informacije su potvrđene nakon sastanka ministra Vojina Mitrovića s rukovodstvom kompanije, kojem su prisustvovali i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić te predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.
Direktor MAHLE Elektrik Drajvs Bosnia, Uroš Rutar, saopštio je da je proces prebacivanja dijela proizvodnje iz Slovenije već u toku, što podrazumijeva povećanje broja radnika, proširenje kapaciteta i rast prihoda. Dio finalnih proizvoda uskoro će biti u potpunosti proizvođen u BiH i izvožen širom svijeta, piše "Biznis.info".
Mahle posluje u Laktašima od 2003. godine, a od 2014. je dio globalne Mahle grupacije koja upravlja sa oko 180 fabrika. Kompanija proizvodi komponente za motore, startere, alternatore te električnu i elektronsku opremu za autoindustriju, a kompletna proizvodnja namijenjena je izvozu.
Prema podacima Privredne komore Republike Srpske, kompanija je u posljednje četiri godine značajno rasla: 2021. godine zapošljavala je 400 radnika, danas oko 680, a cilj je približiti se brojci od 1.000 zaposlenih do 2030. godine. Uz rast zaposlenosti raste i prihod, što Mahle svrstava među najstabilnije industrijske proizvođače u zemlji.
Mitrović je podsjetio da veliki investitori u BiH imaju pravo na državne podsticaje.
"Podsticaj za ovakve projekte može ići do 5 miliona KM, odnosno do 30% prihvatljivih ulaganja", rekao je.
To Mahleu daje dodatni prostor za ubrzanje investicionog ciklusa.
Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić istakao je da je u privredu grada do sada uloženo oko 500 miliona KM, čime se Laktaši pozicioniraju među najrazvijenije industrijske zone u regionu.
Premještanje Mahleove proizvodnje u BiH ocijenjeno je kao potvrda da se domaća industrija sve snažnije pozicionira kao konkurentna baza evropske autoindustrije.
