Prilika za posao: Njemački div premješta proizvodnju u Srpsku

Izvor:

ATV

06.12.2025

15:59

Изградња објекта Махле
Foto: Screenshot / YouTube

Njemačka grupacija Mahle, jedan od najvećih svjetskih proizvođača automobilskih komponenti, započela je premještanje dijela svoje proizvodnje iz Slovenije u Republiku Srpsku, što će značajno proširiti pogon u Laktašima i otvoriti nova radna mjesta.

Prema trenutnim procjenama, kompanija MAHLE Elektrik Drajvs Bosnia planira do kraja decenije zaposliti oko 1.000 radnika, čime bi postala jedan od najvećih industrijskih poslodavaca u Republici Srpskoj.

policija rotacija

Svijet

Detalji užasa: Sinovima proslavila rođendan, uzela ih u naručje i bacila se sa 10. sprata

Informacije su potvrđene nakon sastanka ministra Vojina Mitrovića s rukovodstvom kompanije, kojem su prisustvovali i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić te predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.

Izvoz širom svijeta

Direktor MAHLE Elektrik Drajvs Bosnia, Uroš Rutar, saopštio je da je proces prebacivanja dijela proizvodnje iz Slovenije već u toku, što podrazumijeva povećanje broja radnika, proširenje kapaciteta i rast prihoda. Dio finalnih proizvoda uskoro će biti u potpunosti proizvođen u BiH i izvožen širom svijeta, piše "Biznis.info".

Mahle posluje u Laktašima od 2003. godine, a od 2014. je dio globalne Mahle grupacije koja upravlja sa oko 180 fabrika. Kompanija proizvodi komponente za motore, startere, alternatore te električnu i elektronsku opremu za autoindustriju, a kompletna proizvodnja namijenjena je izvozu.

аутопут

Društvo

Kada bi trebalo da bude otvoren prvi dio auto-puta ka Beogradu

Prema podacima Privredne komore Republike Srpske, kompanija je u posljednje četiri godine značajno rasla: 2021. godine zapošljavala je 400 radnika, danas oko 680, a cilj je približiti se brojci od 1.000 zaposlenih do 2030. godine. Uz rast zaposlenosti raste i prihod, što Mahle svrstava među najstabilnije industrijske proizvođače u zemlji.

Mitrović je podsjetio da veliki investitori u BiH imaju pravo na državne podsticaje.

"Podsticaj za ovakve projekte može ići do 5 miliona KM, odnosno do 30% prihvatljivih ulaganja", rekao je.

To Mahleu daje dodatni prostor za ubrzanje investicionog ciklusa.

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić istakao je da je u privredu grada do sada uloženo oko 500 miliona KM, čime se Laktaši pozicioniraju među najrazvijenije industrijske zone u regionu.

Premještanje Mahleove proizvodnje u BiH ocijenjeno je kao potvrda da se domaća industrija sve snažnije pozicionira kao konkurentna baza evropske autoindustrije.

