Vulić: Performans SDS-a produbljuje krizu i stvara tenzije

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Sanja Vulić, poručuje da zahtjev SDS-a za otvaranje izbornog materijala sa određenih biračkih mjesta nije ništa drugo nego produbljivanje krize i stvaranje tenzija.

"Današnji performans predstavnika SDS-a ispred CIK-a nije ništa drugo nego produbljivanje krize, stvaranje tenzija i pritisaka. To, naravno, ne dolazi iz njihove režije, već iz režije njihovog nalogodavca i mentora, a to su Šmit i dio globalističkih struktura koje su još uvijek uz njega", rekla je Vulićeva za RTRS.

Ističe da je ovakvi zahtjevi SDS-a ne iznenađuju.

"Uopšte me ne iznenađuje njihova današnja pres-konferencija, samo je interesantno da, po informacijama kojima raspolažemo, ovaj pres je trebalo da bude održan u Parlamentarnoj skupštini, gdje bi oni najavili proteste za ponedjeljak ispred CIK-a, ukoliko CIK ne ispuni njihove zahtjeve", poručuje Vulićeva.

Dodaje da su u SDS-u bili informisani da su njihove ideje prozrete, te da su nakon toga odlučili da obraćanje javnosti obave ispred CIK-a.

Ekonomija Ova valuta uskoro odlazi u istoriju: Hoće li to uticati na tržište u BiH

"Mogu samo da kažem da je vrlo interesantno kako su ljuti na Vanju Bjelicu Prutinu, koja nije uspjela da realizuje sve njihove želje i planove, ili je možda došlo do nekakvih šumova na relaciji Šarović–Babalj, pa ona sluša svog šefa Šarovića, a ne Babalja. Tako da će biti vrlo interesantno u narednom periodu gledati razvoj situacije između članova koji predstavljaju SDS u CIK-u, iako to nije po zakonu, i predstavnika SDS-a", istakla je Vulićeva.

Poručuje da, što se SNSD-a tiče, spremni su za još jednu pobjedu.

"Još jedan šampanjac je pripremljen da proglasimo apsolutnu pobjedu ako oni to žele, ali postavljam javno pitanje CIK-u i Vanji Bjelici Prutini: kada ćete otvoriti Istočnu Ilidžu? Mislim da bi to bilo fer, pošto ništa ne radite po zakonu nego po svojoj volji i procjeni, pa hajde onda da procijenimo svi zajedno kakvo je stanje u vrećama Istočne Ilidže", naglasila je Vulićeva.

Podsjećamo, SDS je zatražio od Centralne izborne komisije BiH otvaranje izbornog materijala sa određenih biračkih mjesta u četiri lokalne zajednice i da se izvrši grafološko vještačenje. Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a, Jovica Radulović, rekao je da SDS, nakon toga, traži da budu donesene odluke o ponavljanju izbora u Doboju, Zvorniku, Bratuncu i Laktašima.