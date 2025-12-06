Egić: Srpska brine o onima koji su je stvarali

Republika Srpska brine o svojim borcima o čemu govori i rast boračkog dodatka za 100 odsto za manje od dvije godine, a pri kraju su i izmjene zakona o boračkim pravima kojim bi trebalo da se napravi kvalitetan pomak, izjavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić.

"Osnovica za borački dodatak od početka iduće godine biće povećana na četiri KM, a sa donošenjem novog zakona iznosiće 4,5 KM", rekao je Egić za "Glas Srpske".

On je naveo da će odluka o povećanju osnovice na četiri marke biti donesena početkom 2026. godine.

Egić je istakao i da se privode kraju rasprave o izmjenama Zakona o pravima boraca i ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, te dodao da bi ovo zakonsko rješenje trebalo da bude usvojeno iduće godine.

"Ovo je posljednja prilika da bude napravljen kvalitetan pomak i da budu riješene određene stvari u ovoj oblasti", smatra Egić.

On je napomenuo da će kroz javne rasprave sve organizacije moći će da iskažu svoja interesovanja i prijedloge koji će naknadno biti analizirani da bi se vid‌jelo da li mogu da budu uneseni u tekst zakona.

Kada je riječ o zapošljavanju d‌jece poginulih boraca, njih 500, Egić je napomenuo da je ta akcija pokrenuta na nivou ministarstva, da je prije oko mjesec i po dana raspisan smo javni poziv da se sva d‌jeca poginulih boraca jave direktno Ministarstvu, nikako više na evidenciju Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

"Planiramo da analiziramo sve njihove podatke, od stručne spreme, godina života i svega ostaloga, da bismo znali gd‌je možemo da ih zaposlimo", objasnio je Egić.