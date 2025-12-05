Logo
Minić: Studenti pokretači humanitarne akcije zaslužuju punu podršku

05.12.2025

16:43

Минић: Студенти покретачи хуманитарне акције заслужују пуну подршку
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da studenti medicine koji su pokrenuli akciju "Budi čovjek - obraduj dijete" zaslužuju punu podršku.

"Njihova inicijativa, volja i empatija pokazuju kakvu mladost ima ovaj narod. Naše je da ih podržimo i pomognemo u prikupljanju sredstava za dječije paketiće", poručio je Minić.

On je, zbog toga, još jednom javno pozvao ministre, direktore, funkcionere i privrednike da stanu iza ove akcije - ne formalno, nego stvarno.

"Ponovo pozivam i načelnike i gradonačelnike da se uključe i pomognu da svako dijete u Republici Srpskoj dobije praznični paketić", napisao je Minić na Instagramu.

Akciju prikupljanja dječijih paketića pod sloganom "Budi čovjek, obraduj dijete" pokrenuli su studenti banjalučkog Medicinskog fakulteta.

