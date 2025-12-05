Minić: Opstrukcije otvaranja prelaza u Gradišci dokaz disfunkcionalnosti BiH

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić ocijenio je skandaloznim to što iz FBiH opstruišu otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci, što svjedoči o disfunkcionalnosti BiH.

Minić je naveo da je nevjerovatno da pojedinac iz FBiH ne želi dati podršku tako važnoj stvari iz određenih trivijalnih razloga.

"Kada putujem u Srbiju preko Hrvatske Ministarstvo inostranih poslova (u Savjetu ministara) ne želi da dostavi dopis graničnoj službi. Možete onda misliti kako bi bilo da nam nešto stvarno trebaju pomoći. Onda se neko ljuti na naš odnos prema tome. Ovo je naša ljudska reakcija", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

Društvo Peulić: Granični prelaz Gradiška jedan od najvažnijih projekata, ali se u BiH dešava apsurd

Član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijad Krnjić već dva puta je glasao protiv izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, što je uslov za otvaranje prelaza u Gradišci