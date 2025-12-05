Minić se sastao sa predstavnicima Udruženja penzionera

Izvor:
ATV
05.12.2025
11:20
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, u okviru konsultacija za izradu budžeta za iduću godinu, razgovara sa predstavnicima Udruženja penzionera Republike Srpske.
Sastanku prisustvuju ministar finansija Zora Vidović i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić.
Poslije ovog sastanka uslijediće konsultacije sa Unijom poslodavaca Srpske.
Prethodno je Minić razgovarao sa predstavnicima Zadružnog saveza, te udruženja i saveza koji okupljaju poljoprivredne proizvođače različitih sektora poljoprivredne proizvodnje.
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
17 h3
Ekonomija
18 h0
Republika Srpska
19 h1
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
6 h0
Republika Srpska
17 h3
Najnovije
Najčitanije
13
17
13
12
13
10
13
03
12
57
Trenutno na programu