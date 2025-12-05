Logo
Minić se sastao sa predstavnicima Udruženja penzionera

Izvor:

ATV

05.12.2025

11:20

Komentari:

0
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, u okviru konsultacija za izradu budžeta za iduću godinu, razgovara sa predstavnicima Udruženja penzionera Republike Srpske.

Sastanku prisustvuju ministar finansija Zora Vidović i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić.

Poslije ovog sastanka uslijediće konsultacije sa Unijom poslodavaca Srpske.

Prethodno je Minić razgovarao sa predstavnicima Zadružnog saveza, te udruženja i saveza koji okupljaju poljoprivredne proizvođače različitih sektora poljoprivredne proizvodnje.

Savo Minić

Penzioneri

Udruženje penzionera RS

