Konsultacije premijera Srpske sa više poljoprivrednih udruženja

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić nastavio je konsultacije o budžetu za iduću godinu.

U toku je sastanak sa predstavnicima Zadružnog saveza Srpske, Poslovnog udruženja zajednica živinara Srpske, Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Srpske, Saveza udruženja pčelara Srpske, Udruženja voćara Srpske, Udruženja povrtara Republike Srpske, Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara Srpske i Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske.

Predviđeni su i sastanci sa predstavnicima Udruženja penzionera Republike Srpske i Unije poslodavaca Republike Srpske.