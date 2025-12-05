Premijer Srpske nastavlja konsultacije o budžetu

Predsjednik Vlade Srpske Savo Minić nastavlja konsultacije o budžetu za iduću godinu s predstavnicima poljoprivrednika, penzionera i Unije poslodavaca.

Juče je razgovarao s privrednicima, sindikatima i lokalnim samoupravama.

Minić je najavio da povećanje plata u Srpskoj slijedi nakon prva tri mjeseca naredne godine, kada se očekuje stabilnije punjenje budžeta.

Republika Srpska Danas sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske

Naveo je da pritisak na ekonomiju popušta i da će više investicija uticati na bolju ekonomsku sliku.

Minić je dodao da je svjestan niskih plata u pojedinim sektorima i da je teško očekivati puni učinak radnika koji radi za minimalac.