Premijer Srpske nastavlja konsultacije o budžetu

Predsjednik Vlade Srpske Savo Minić nastavlja konsultacije o budžetu za iduću godinu s predstavnicima poljoprivrednika, penzionera i Unije poslodavaca.
Juče je razgovarao s privrednicima, sindikatima i lokalnim samoupravama.
Minić je najavio da povećanje plata u Srpskoj slijedi nakon prva tri mjeseca naredne godine, kada se očekuje stabilnije punjenje budžeta.
Naveo je da pritisak na ekonomiju popušta i da će više investicija uticati na bolju ekonomsku sliku.
Minić je dodao da je svjestan niskih plata u pojedinim sektorima i da je teško očekivati puni učinak radnika koji radi za minimalac.
