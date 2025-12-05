Logo
Large banner

Kukuruz iz konzerve biće ukusniji ako napravite jedan jednostavan korak prije serviranja

Izvor:

Kliks

05.12.2025

07:40

Komentari:

0
Кукуруз из конзерве биће укуснији ако направите један једноставан корак прије сервирања

Od raznih umaka do tunjevine, konzervirana hrana odličan je način da obogatite obroke.

Međutim, ponekad konzervirana hrana može imati malo manje svjež okus, a posebno kada je riječ o povrću.

Ako volite koristiti kukuruz šećerac iz konzerve kako biste tjestenini ili salatama dodali malo svježine, ovaj jednostavan savjet pomoći će vam da ima okus kao da je upravo skuhan, a najbolje od svega je što gotovo ne zahtijeva dodatni trud.

Kukuruz je siguran za jelo direktno iz konzerve, ali se može povećati jednom super jednostavnom metodom koja traje manje od pet minuta.

ILU-BEBA-140925

Društvo

Srpska bogatija za 23 bebe

Da bi vaš kukuruz bio svjež i sladak potrebno ga je isprati. Time se uklanja višak natrija i uklanja okus iz konzerve koji neki ljudi mogu osjetiti.

Nakon ispiranja, vaše povrće će biti svježe i spremno za posluživanje. Za pravilno ispiranje kukuruza, prvo otvorite konzervu i pažljivo ocijedite višak tečnosti.

Zatim kukuruz stavite u sito i prelijte ga hladnom vodom. Ostavite kukuruz da odstoji nekoliko minuta kako bi se višak vode ocijedio i onda su spremni za upotrebu.

Kukuruz je već prirodno sladak pa mu ne treba puno dodataka da bi bio ukusan, jednostavna kašika maslaca i malo soli ili bibera odličan su dodatak za ovaj jednostavan prilog. Za brzu i jednostavnu salatu, možete dodati malo feta sira, mladog luka i soka limete za svježiji okus uz večeru ili ručak.

Podijeli:

Tagovi:

Savjeti

Kukuruz

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Премијер Српске наставља консултације о буџету

Republika Srpska

Premijer Srpske nastavlja konsultacije o budžetu

3 h

0
Данас сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске

Republika Srpska

Danas sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske

3 h

0
Звезда већ има прво зимско појачање?

Fudbal

Zvezda već ima prvo zimsko pojačanje?

3 h

0
Американци објавили снимак новог разарања брода: Уништен у року од неколико секунди

Svijet

Amerikanci objavili snimak novog razaranja broda: Uništen u roku od nekoliko sekundi

3 h

0

Više iz rubrike

Чајеви које треба пити пред спавање: Помажу у рјешавању бројних тегоба

Savjeti

Čajevi koje treba piti pred spavanje: Pomažu u rješavanju brojnih tegoba

11 h

0
Ово је најгоре мјесто за чување уља у кухињи

Savjeti

Ovo je najgore mjesto za čuvanje ulja u kuhinji

13 h

0
Како да стара јелка изгледа бујније и љепше: Испробајте овај трик

Savjeti

Kako da stara jelka izgleda bujnije i ljepše: Isprobajte ovaj trik

17 h

0
Ријешите проблем зачепљеног одвода уз помоћ овог козметичког производа

Savjeti

Riješite problem začepljenog odvoda uz pomoć ovog kozmetičkog proizvoda

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

25

UKC Srpske: Uspješno izveden složen zahvat uklanjanja tumora natkoljenice

10

25

Evo kada počinje isplata penzija u Srpskoj

10

22

Poznati trgovački lanac proglasio stečaj: Preko 200 radnika ostaje bez posla

10

19

Bitno: Zaštita domaće proizvodnje

10

16

Konsultacije premijera Srpske sa više poljoprivrednih udruženja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner