Kukuruz iz konzerve biće ukusniji ako napravite jedan jednostavan korak prije serviranja

Od raznih umaka do tunjevine, konzervirana hrana odličan je način da obogatite obroke.

Međutim, ponekad konzervirana hrana može imati malo manje svjež okus, a posebno kada je riječ o povrću.

Ako volite koristiti kukuruz šećerac iz konzerve kako biste tjestenini ili salatama dodali malo svježine, ovaj jednostavan savjet pomoći će vam da ima okus kao da je upravo skuhan, a najbolje od svega je što gotovo ne zahtijeva dodatni trud.

Kukuruz je siguran za jelo direktno iz konzerve, ali se može povećati jednom super jednostavnom metodom koja traje manje od pet minuta.

Da bi vaš kukuruz bio svjež i sladak potrebno ga je isprati. Time se uklanja višak natrija i uklanja okus iz konzerve koji neki ljudi mogu osjetiti.

Nakon ispiranja, vaše povrće će biti svježe i spremno za posluživanje. Za pravilno ispiranje kukuruza, prvo otvorite konzervu i pažljivo ocijedite višak tečnosti.

Zatim kukuruz stavite u sito i prelijte ga hladnom vodom. Ostavite kukuruz da odstoji nekoliko minuta kako bi se višak vode ocijedio i onda su spremni za upotrebu.

Kukuruz je već prirodno sladak pa mu ne treba puno dodataka da bi bio ukusan, jednostavna kašika maslaca i malo soli ili bibera odličan su dodatak za ovaj jednostavan prilog. Za brzu i jednostavnu salatu, možete dodati malo feta sira, mladog luka i soka limete za svježiji okus uz večeru ili ručak.