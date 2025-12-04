Riješite problem začepljenog odvoda uz pomoć ovog kozmetičkog proizvoda

Ako se odvod u kuhinji ili kupatilu počne sporije prazniti, uzrok najčešće leži u nakupljanju masnoće, ostataka sapuna ili dlaka.

Ovaj kozmetički proizvod iz kuće može efikasno odčepiti odvod Iako postoji mnogo sredstava za čišćenje cijevi, jedan neočekivano efikasan kućni trik postao je popularan jer zahtijeva proizvod koji većina žena ima u kupatilu - kremu za depilaciju.

Depilacijska krema može biti iznenađujuće djelotvorna za otklanjanje blažih začepljenja. Dovoljno je nanijeti veću količinu kreme direktno u odvod, zatim preliti vrućom vodom i ostaviti oko 15 minuta da djeluje. Kiselinski sastojci iz kreme razgrađuju dlake u cijevima, što pomaže da se začepljenje otopi i ispere.

Nauka i tehnologija Večeras gledajte Supermjesec: Pred nama je najzanimljiviji mjesec za posmatranje neba, evo i zašto

Ipak, ovaj postupak nije uvijek rješenje za teže blokade. U slučajevima kada se u odvodu nakupila veća količina dlaka ili masnih naslaga, preporučuje se primjena klasične kombinacije kristala sode i bijelog sirćeta. Smjesa se ostavi da djeluje tokom noći, a ujutro se ispere kipućom vodom kako bi se uklonile preostale naslage.

Redovno održavanje odvoda i uklanjanje dlaka ili ostataka sapuna može spriječiti veće probleme. Ukoliko se začepljenje ipak pojavi, ovi jednostavni trikovi od depilacijske kreme do kombinacije sode i sirćeta mogu biti brzo i ekonomično rješenje.