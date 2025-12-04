Logo
Large banner

Riješite problem začepljenog odvoda uz pomoć ovog kozmetičkog proizvoda

Izvor:

Kliks

04.12.2025

12:34

Komentari:

0
Ријешите проблем зачепљеног одвода уз помоћ овог козметичког производа

Ako se odvod u kuhinji ili kupatilu počne sporije prazniti, uzrok najčešće leži u nakupljanju masnoće, ostataka sapuna ili dlaka.

Ovaj kozmetički proizvod iz kuće može efikasno odčepiti odvod Iako postoji mnogo sredstava za čišćenje cijevi, jedan neočekivano efikasan kućni trik postao je popularan jer zahtijeva proizvod koji većina žena ima u kupatilu - kremu za depilaciju.

Depilacijska krema može biti iznenađujuće djelotvorna za otklanjanje blažih začepljenja. Dovoljno je nanijeti veću količinu kreme direktno u odvod, zatim preliti vrućom vodom i ostaviti oko 15 minuta da djeluje. Kiselinski sastojci iz kreme razgrađuju dlake u cijevima, što pomaže da se začepljenje otopi i ispere.

илу-пун Мјесец-05092025

Nauka i tehnologija

Večeras gledajte Supermjesec: Pred nama je najzanimljiviji mjesec za posmatranje neba, evo i zašto

Ipak, ovaj postupak nije uvijek rješenje za teže blokade. U slučajevima kada se u odvodu nakupila veća količina dlaka ili masnih naslaga, preporučuje se primjena klasične kombinacije kristala sode i bijelog sirćeta. Smjesa se ostavi da djeluje tokom noći, a ujutro se ispere kipućom vodom kako bi se uklonile preostale naslage.

Redovno održavanje odvoda i uklanjanje dlaka ili ostataka sapuna može spriječiti veće probleme. Ukoliko se začepljenje ipak pojavi, ovi jednostavni trikovi od depilacijske kreme do kombinacije sode i sirćeta mogu biti brzo i ekonomično rješenje.

Podijeli:

Tagovi:

odvodi

Začepljeni odvodi

Savjeti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пун Мјесец

Nauka i tehnologija

Večeras gledajte Supermjesec: Pred nama je najzanimljiviji mjesec za posmatranje neba, evo i zašto

36 min

0
Хрватски историчар у Сабору: "Реците то, усташки режим је починио геноцид над Србима, забраните ЗДС"

Region

Hrvatski istoričar u Saboru: "Recite to, ustaški režim je počinio genocid nad Srbima, zabranite ZDS"

40 min

0
Пјевачица Тејлор Свифт

Scena

Ona je 2025. bila najslušaniji izvođač: Evo ko se još nalazi na top listi Spotifaja

41 min

0
"Порше" планира велико резање трошкова

Auto-moto

"Porše" planira veliko rezanje troškova

43 min

0

Više iz rubrike

Одмах престаните да користите овај ајлајнер, ево шта је пронађено у производу

Savjeti

Odmah prestanite da koristite ovaj ajlajner, evo šta je pronađeno u proizvodu

2 h

0
Посна торта без печења, спремна за свега пар минута

Savjeti

Posna torta bez pečenja, spremna za svega par minuta

5 h

0
Ови дијелови пилетине су можда најукуснији, али и најопаснији за здравље

Savjeti

Ovi dijelovi piletine su možda najukusniji, ali i najopasniji za zdravlje

18 h

0
Психолог: "Непослушна" д‌јеца често постану успјешнији људи

Savjeti

Psiholog: "Neposlušna" d‌jeca često postanu uspješniji ljudi

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

02

Govedarica za ATV: Većina nije pukla, sjednica je prekinuta i biće nastavljena

12

59

HNS o sramnoj izjavi Zukana Heleza: "Šokantan nastup da ne prođe nekažnjeno"

12

45

Pukla skupštinska većina u Gacku

12

35

Sramna izjava Heleza: Željana Zovko "poluretardirana, to su ta ustaška kopilad

12

34

Riješite problem začepljenog odvoda uz pomoć ovog kozmetičkog proizvoda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner