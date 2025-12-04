Hrvatski istoričar u Saboru: "Recite to, ustaški režim je počinio genocid nad Srbima, zabranite ZDS"

"Recite javno, ustaški režim je počinio genocid nad Srbima. Recite to, da čujem. Ustaški režim ni na koji način ne smije postojati, zabranite "Za dom spremni"". Čulo se ovo u hrvatskom Saboru od istoričara Hrvoje Klasića, koji je govorio na okruglom stolu na temu "Ustaštvo nema ‘ali’“.

„Recite javno: ustaški režim je počinio genocid nad Srbima. Recite to, da čujem. Ustaški režim ni na koji način ne smije postojati, zabranite ZDS. Ja sam u ljeto 1991. bio u Sisku s Jankom Bobetkom, došao je Luka Bebić, pitao kakvi su to ljudi u crnom u obezbijeđenju – Bobetko je poludio. Danas mladi nemaju majice Tigrova, Gromova, ispada da je samo HOS branio državu. Mene i vas kao branitelja toga treba biti sramota. Dali su svoj doprinos. Poenta priče je: koji je strah od ljevice u ovom trenutku? Koliko je maskiranih ljevičara upadalo u kulturne događaje? Grmoja, ovo je tolika relativizacija – ako vam je incident s palicama, kada su upali na folklor tući srpsku djecu, ekvivalent aktivizmu u Rijeci, onda nemamo o čemu da razgovaramo. Ne morate se bojati – neće vas ljevičari pretući na ulici. Hvala Bogu što nemamo takve zakone, jer sljedeći put na izborima nećete pobijediti vi. Budite sigurni da mladi koji sada odrastaju – 70 odsto njih misli da su se ustaše borile za hrvatske ciljeve. Jesu li to hrvatski birači? Ne misle da ljude treba slati na Goli otok, ali pjevaju o Jasenovcu. Hajde da ne delimo žrtve zločina. Koliko je presuda za ono što se događalo nakon Oluje? Tri“, rekao je Klasić.

On je rekao da je "Za dom spremni" bio ustaški pozdrav, te da se i skandiranje "U boj, boj, za narod svoj" koje hrvatski navijači često izvode nalazi jedino u pjesmi Jove Jovanovića Zmaja.

„Za dom spremni je bio ustaški pozdrav ’41. i ’91. One koji su ga uvodili, hoćemo li sada nazvati Pargu, Đapića, pitati šta su tada govorili, zašto se osnivaju 10. aprila? Pa šta su oni to bili? Za dom spremni je jedino i isključivo ustaški pozdrav, nikada nije prije postojao. Kao i "U boj, boj, za narod svoj", što mi je jako drago da čujem da tribine skandiraju pozdrav koji nije postojao ni u kakvoj operi "Nikola Šubi Zrinski", postoji jedinu u pjesmu Jove Jovanovića Zmaja 1876. koja se zove "Bojna pesma" i koja govori o oslobađaju Srba od Turaka: Jednom sam rekao da je to dokaz da su naši navijači tolerantniji jer čitaju srpsku poeziju na ćirilici. Nigdje toga nema. Moja poenta je bila: ima li u ovoj državi rasnih zakona? Nije ih bilo ni ’41, ni ’28. u Njemačkoj kada su se svi još rugali Hitleru. Stvorilo se biračko tijelo kojem su kasnije rasni zakoni bili normalni“, rekao je profesor doktor Klasić.

3.12.2025.

dr. sc. Hrvoje Klasić, izv. prof.

Okrugli stol na temu ˝Ustaštvo nema ´ali´˝

On je rekao da nema sporenja o tome šta je bio ustaški, a šta antifašistički pokret, ko je bio na strani zapada i Sovjetskog saveza, a ko na strani Hitlera..

„Zato mi je teže govoriti o cijeloj priči, ovdje se 30 godina radi isključivo o ideološkim sporenjima. Postoje ljudi u Njemačkoj koji misle da je Hitler bio nešto pozitivno, pa tako ima i onih koji to misle za Pavelića. Oni koji izgovaraju da je ZDS stari hrvatski pozdrav – nema dokaza da ga je iko koristio prije ustaša. Dakle, to su ideološka sporenja, smatrati ustaški režim nečim pozitivnim, negirati zločine – to nema veze sa istorijom“, rekao je, pa izvadio originalne dokumente iz vremena NDH.

„Neka vam sami ustaše kažu nešto o režimu. Odmah 30. 4. 1941. navodi se da je državni pripadnik arijevskog porijekla. Donesen je zakon o rasnoj pripadnosti, ko je arijevska osoba. Zatim se navodi ko su Jevreji, Cigani. Osniva se rasno političko povjerenstvo koje utvrđuje rasnu pripadnost. Zatim imate zakonsku odredbu o zaštiti arijevske časti, zabranjuju se brakovi sa Jevrejima. Kako je to izgledalo u praksi? Donio sam novine iz Siska, prvi broj – na naslovnici je bio rođendan Hitlera, a objavljena je poglavnikova zapovijest: ‘Ko širi glasine o tobožnjim progonima biće stavljen pred prijeki sud. Jevreji se smatraju kolektivno odgovornima za širenje lažnih vijesti’. Zatim izlazi mjesto za zbirni logor, određen je Jasenovac. Dalje, imate odluku o označavanju Jevreja – sve osobe starije od 14 godina moraju se označiti. Govori se da logor u Jasenovcu može primiti neograničen broj zatočenika. U Hrvatskom listu Artuković govori da će ‘uskoro biti riješeno jevrejsko pitanje na način kako ga je riješila njemačka vlada’.“

„Nisam spomenuo jeziviji logor – Jadovno u Gospiću. Nakon što su se Italijani pobunili zbog ustanka tamošnjeg stanovništva, Italijani tjeraju ustaše, i posljednji zatočenici odlaze u Jasenovac, gdje će graditi novi logor. Lično mislim da nismo smjeli doći dovde kao društvo. Nemam problem da govorimo o partizanskim zločinima, ali ono što se nije smjelo dogoditi jeste da se kritika partizanskih zločina pretvori u slavljenje, negiranje i relativizovanje ustaškog režima i da se ustaše počnu smatrati prihvatljivim patriotima. To je istorijska sramota. Recite, hajde govoriti o Jasenovcu, o tačnim brojkama. Dajte ljudi, recite da je ustaški režim bio sramota, da je ZDS ustaški pozdrav, ili pokažite druge dokaze“, zaključio je Klasić.

U organizaciji poslanika Anke Mrak-Taritaš i Dalije Orešković u Saboru se održao okrugli sto s temom „Ustaštvo nema ‘ali’“, na kojem su uz poslanike učestvovali Vesna Pusić, Hrvoje Klasić i Dražen Lalić.