U Hrvatskoj pokrenut postupak prikupljanja ponuda za obradu radioaktivnog otpada

Hrvatski Fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearne elektrane "Krško" sa sjedištem u Zagrebu pokrenuo je postupak prikupljanja ponuda za obradu radioaktivnog otpada iz ove nuklerane elektrane.

Kako je objašnjeno, projekat obuhvata kompletan proces prevoza, obrade i kondicioniranja dijela nisko i srednje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane "Krško" nastalog do 31. decembra 2023. godine za čije zbrinjavanje je odgovorna Hrvatska u skladu sa međudržavnim ugovorom sa Slovenijom.

Aktivnosti obuhvaćene projektom, kako je navedeno, provode se radi osiguranja bezbjednog, kontrolisanog i usklađenog zbrinjavanja otpada, uz poštovanje svih tehničkih, bezbjednosnih i zakonskih zahtjeva Hrvatske, EU i zemlje domaćina postrojenja za obradu.

Naznačeno je da je mjesto izvršenja lokacija Centra za zbrinjavanje nisko i srednje radioaktivnog otpada u Dvoru u Hrvatskoj.

Okvirni planirani datum početka je 1. septembar iduće godine, a rok završetka 84 mjeseca. Procijenjena vrijednost bez PDV-a je 60.000.000 evra.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane "Krško" i i postojeći institucionalni otpad skladišti na lokaciji Čerkezovac u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH.