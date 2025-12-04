Izboden policajac, u toku potraga za napadačem

Izvor:
U Splitu je sinoć u 22:45 sati, u naselju Bilice, nepoznati napadač oštrim predmetom napao policajca i teško ga povrijedio.
Do napada je došlo u trenutku kada je policajac bio u civilnoj odjeći i van službe.
Kako pišu hrvatski portali, policajac je izboden i teško povrijeđen.
Napadnut je oštrim predmetom, nakon čega je prevezen u bolnicu. U bolnici je zadržan zbog teških tjelesnih povreda.
Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje i traga za napadačem.
O događaju je obaviješteno nadležno državno tužilaštvo.
U toku je uviđaj.
