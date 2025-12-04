More nije uvijek bilo plave boje, evo kako je nekad izgledalo

Naša planeta ima okeane i mora oko 3,8 milijardi godina, ali novo istraživanje sugeriše da nisu oduvijek bili plavi.

Danas je, daleko od obala, voda plava zbog načina na koji upija talasne dužine sunčeve svjetlosti, posebno one na crvenom dijelu spektra.

Kraće, plave talasne dužine prodiru dublje, rasipaju se i reflektuju, zbog čega nam more izgleda plavo. Međutim, prije nekoliko milijardi godina, ta boja je mogla biti prekrivena potpuno drugačijim nijansama.

U tom ranom periodu, u okeanu su se razvijali najjednostavniji oblici života, uključujući jednoćelijske cijanobakterije. One su odigrale ključnu ulogu u tome da Zemlja postane pogodna za život, jer su zahvaljujući fotosintezi pretvarale sunčevu svjetlost u energiju i proizvodile prvi slobodno dostupni kiseonik na planeti.

Japanski istraživači nedavno su napravili kompjuterski model koji pokazuje da se prvi kiseonik vezivao za gvožđe rastvoreno u vodi, stvarajući oksidovani oblik gvožđa. Upravo on je mogao da oboji površinu praokeana u zeleno.

Naučnici čak smatraju da su rane cijanobakterije možda evoluirale tako da najbolje uspevaju baš u zelenkastoj vodi. U istom istraživanju, tim je genetski modifikovao cijanobakterije tako da koriste fotosintetički pigment koji hvata zelenu svjetlost, takozvani fikoeritrobilin.

Za poređenje, većina biljaka danas koristi hlorofil, koji hvata crvenu i plavu svjetlost. U laboratorijskim uslovima, ove modifikovane cijanobakterije odlično su napredovale u tankovima ispunjenim zelenom vodom. Naučnici su zapazili da se isti fenomen dešava i u prirodi.

Vode oko japanskog ostrva Ivo Džima prirodno su bogate oksidovanim gvožđem i imaju izraženu zelenu boju.

Cijanobakterije koje rastu duž obale ovde imaju mnogo više pigmenta koji koristi zelenu svjetlost.

Ovakvi rezultati mogli bi da pomognu astrobiolozima koji tragaju za životom na drugim planetama. Umjesto da traže samo plavu, tečnu vodu, trebalo bi da obrate pažnju i na zelenkaste tonove oni bi mogli da budu znak najranijih oblika života, piše "BBC Sajens Fokus".