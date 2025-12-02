Nema više krađe: Meta preuzima važan korak

02.12.2025
18:08
Komentari:0
Kreatori na Fejsbuku dobijaju novi alat koji treba da im pomogne da zaštite svoj rad. Novi alat je predstavljen ove nedjelje i dizajniran je da otkrije kada se originalni snimci objave bez dozvole kreatora.
Ovaj alat će upozoriti kreatore da je neko podijelio njegov rils, a kreator će moći da blokira ovu podjelu ili da doda linkove za pozivanje korisnika na svoj profil.
Kreatori će moći da upravljaju dijeljenjem svojih sadržaja i da plasiraju sopstven nalog.
Meta kaže da je dodavanje funkcije zaštite sadržaja samo jedan dio od novih funkcija koji će se pojaviti sa ciljem da zaštite kreatore, prenosi "PCpress".
