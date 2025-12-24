Logo
Direktor javnog preduzeća osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja

24.12.2025

Policijski službenici PU Trebinje su OJT u Trebinju podnijeli Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zbog postojanja osnova sumnje da je osoba J.S. počinila krivično djelo ''Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja“ iz člana 315. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Osoba se sumnjiči da je kao direktor javnog preduzeća iskoristio svoj službeni položaj u namjeri da drugom pribavi protivpravnu korist.

