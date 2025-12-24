Direktor javnog preduzeća osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja

Policijski službenici PU Trebinje su OJT u Trebinju podnijeli Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zbog postojanja osnova sumnje da je osoba J.S. počinila krivično djelo ''Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja“ iz člana 315. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.