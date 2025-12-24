Drama u Tuzli: Muškarac povrijeđen, brat ga izbo nožem?

Izvor:
Muškarac je povrijeđen danas oko 12 časova u Tuzli.
Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, dežurna služba PS Istok/PU Tuzla je danas oko 12 časova primila prijavu od ŠMP Doma zdravlja Tuzla da je muškarac povrijeđen u jednom naselju u Tuzli, piše Avaz.
''Kada je policijska patrola izašla na mjesto događaja, potvrđeni su navodi prijava, a upućen je i uviđajni tim OKP PU Tuzla, koji je, prema uputstvima dežurnog tužioca, izvršio uviđaj i preduzeo potrebne mjere i radnje na dokumentovanju događaja. Povrijeđenoj osobi je pružena medicinska pomoć u JZU UKC Tuzla i otpuštena je na kućno liječenje“, rečeno je.
Prema nezvaničnim informacijama, brat je navodno nožem izbo svog brata, piše Avaz.
