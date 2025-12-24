Logo
Drama u Tuzli: Muškarac povrijeđen, brat ga izbo nožem?

Драма у Тузли: Мушкарац повријеђен, брат га избо ножем?
Foto: ATV BL

Muškarac je povrijeđen danas oko 12 časova u Tuzli.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, dežurna služba PS Istok/PU Tuzla je danas oko 12 časova primila prijavu od ŠMP Doma zdravlja Tuzla da je muškarac povrijeđen u jednom naselju u Tuzli, piše Avaz.

Полиција Аустрија

Svijet

Muškarac iz BiH napao suprugu nožem, pa završio iza rešetaka

''Kada je policijska patrola izašla na mjesto događaja, potvrđeni su navodi prijava, a upućen je i uviđajni tim OKP PU Tuzla, koji je, prema uputstvima dežurnog tužioca, izvršio uviđaj i preduzeo potrebne mjere i radnje na dokumentovanju događaja. Povrijeđenoj osobi je pružena medicinska pomoć u JZU UKC Tuzla i otpuštena je na kućno liječenje“, rečeno je.

Prema nezvaničnim informacijama, brat je navodno nožem izbo svog brata, piše Avaz.

