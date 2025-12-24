Logo
Large banner

Direktor derventske škole oslobođen optužbe!

Autor:

Ognjen Matavulj

24.12.2025

13:32

Komentari:

0
Директор дервентске школе ослобођен оптужбе!

Okružni sud u Banjaluci izrekao je oslobađajuću presudu Ljubiši Đuriću, direktoru Osnovne škole ”Nikola Tesla” u Derventi, po optužnici za zloupotrebu položaja u vezi sa nezakonitim točenjem goriva i korištenjem službenog vozila škole.

U obrazloženju presude sudija Dragan Uletilović je naveo da tužilaštvo nije dokazalo Đurićevu krivicu. Sud je odbio i prijedlog Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske da se Đuriću zabrane obavljanje djelatnosti poslova direktora u školama.

Optužnicom Đuriću je na teret stavljeno produženo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja. U optužnici se navodilo da je djelo počinio od 21. avgusta 2015. do 31. avgusta 2021. godine u Derventi u svojstvu služenog lica, kao direktor JU Osnovna škola “ Nikola Tesla” Derventa. Kako se navodi u optužnici on je u namjeri da sebi i drugima pribavi korist, iskoristio svoj službeni položaj i ovlašćenja, kršeći zakon i interne propise.

”Sebi i drugim zaposlenima omogućio je da na račun škole sipaju gorivo u vlastita vozila, bez prethodnog izdavanja naloga za službena putovanja. Osim toga na teret mu se stavlja da je radnicima omogućio i korištenje službenog vozila radi dolaska na posao i odlaska s posla, te tako sebi i drugima pribavio imovinsku korist u iznosu od 11.928 KM, a na štetu budžeta Republike Srpske”, navodilo se u optužnici.

Pojašnjava se da su radnici dobijali naknade po osnovu troškova prevoza, a potom novac podizali sa svojih računa i po nalogu direktora vraćali u računovodstvo škole, da bi isti bili evidentirani u neslužbenim evidencijama.

”Navedeni novac u ukupnom iznosu od 7.959 KM optuženi je prisvojio, te na način sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu, a na štetu budžeta”, navodilo se u optužnici.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

presuda

zloupotreba položaja

gorivo

Okružni sud Banjaluka

Derventa

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Одузето 637 хиљада марака: Хапшени министри и полицајци

Hronika

Oduzeto 637 hiljada maraka: Hapšeni ministri i policajci

4 h

0
Добојлија тукао родитеље, током напада отац преминуо од инфаркта

Hronika

Dobojlija tukao roditelje, tokom napada otac preminuo od infarkta

4 h

0
Ухапшен лопов: Улазио у цркве, па крао кутије с новцем

Hronika

Uhapšen lopov: Ulazio u crkve, pa krao kutije s novcem

4 h

0
Трагедија: Тинејџер скочио са терасе, остао на мјесту мртав

Hronika

Tragedija: Tinejdžer skočio sa terase, ostao na mjestu mrtav

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

20

Slučaj nestale Danke Ilić: Više javno tužilaštvo saopštilo nove informacije

17

14

Volja građana i Jovica Radulović

17

10

Avdalović: Izbore ponavljaju na mjestu gdje je sve uredno, a pobjedu odnio Karan

17

08

Pronaći adekvatna rješenja za pouzdano snabdijevanje strujom

16

52

Direktor javnog preduzeća osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner