Direktor derventske škole oslobođen optužbe!

Okružni sud u Banjaluci izrekao je oslobađajuću presudu Ljubiši Đuriću, direktoru Osnovne škole ”Nikola Tesla” u Derventi, po optužnici za zloupotrebu položaja u vezi sa nezakonitim točenjem goriva i korištenjem službenog vozila škole.

U obrazloženju presude sudija Dragan Uletilović je naveo da tužilaštvo nije dokazalo Đurićevu krivicu. Sud je odbio i prijedlog Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske da se Đuriću zabrane obavljanje djelatnosti poslova direktora u školama.

Optužnicom Đuriću je na teret stavljeno produženo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja. U optužnici se navodilo da je djelo počinio od 21. avgusta 2015. do 31. avgusta 2021. godine u Derventi u svojstvu služenog lica, kao direktor JU Osnovna škola “ Nikola Tesla” Derventa. Kako se navodi u optužnici on je u namjeri da sebi i drugima pribavi korist, iskoristio svoj službeni položaj i ovlašćenja, kršeći zakon i interne propise.

”Sebi i drugim zaposlenima omogućio je da na račun škole sipaju gorivo u vlastita vozila, bez prethodnog izdavanja naloga za službena putovanja. Osim toga na teret mu se stavlja da je radnicima omogućio i korištenje službenog vozila radi dolaska na posao i odlaska s posla, te tako sebi i drugima pribavio imovinsku korist u iznosu od 11.928 KM, a na štetu budžeta Republike Srpske”, navodilo se u optužnici.

Pojašnjava se da su radnici dobijali naknade po osnovu troškova prevoza, a potom novac podizali sa svojih računa i po nalogu direktora vraćali u računovodstvo škole, da bi isti bili evidentirani u neslužbenim evidencijama.

”Navedeni novac u ukupnom iznosu od 7.959 KM optuženi je prisvojio, te na način sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu, a na štetu budžeta”, navodilo se u optužnici.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.