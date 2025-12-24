Logo
Large banner

Uhapšen lopov: Ulazio u crkve, pa krao kutije s novcem

Izvor:

Telegraf

24.12.2025

12:40

Komentari:

0
Ухапшен лопов: Улазио у цркве, па крао кутије с новцем
Foto: Pexels

D. Ž. (35) iz Pančeva uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih djela krađa.

On se sumnjiči da je, u prethodnom periodu, iz više srpskih pravoslavnih crkava ukrao kutije u kojima se nalazio novac, a koje su pronađene pretresom njegovog stana i drugih prostorija.

vujadin savic

Scena

Šta kaže tata: Dule Savić se oglasio o Vujadinu

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Pančevu, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi:

hapšenje

opljačkana crkva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта каже тата: Дуле Савић се огласио о Вујадину

Scena

Šta kaže tata: Dule Savić se oglasio o Vujadinu

4 h

0
Путин честитао рођендан Захаровој

Svijet

Putin čestitao rođendan Zaharovoj

4 h

0
Ова три знака ће 2026. године бити затрпана парама

Zanimljivosti

Ova tri znaka će 2026. godine biti zatrpana parama

4 h

0
Трагедија: Тинејџер скочио са терасе, остао на мјесту мртав

Hronika

Tragedija: Tinejdžer skočio sa terase, ostao na mjestu mrtav

5 h

0

Više iz rubrike

Трагедија: Тинејџер скочио са терасе, остао на мјесту мртав

Hronika

Tragedija: Tinejdžer skočio sa terase, ostao na mjestu mrtav

5 h

0
Акција "Блок": Претреси на више локација, има ухапшених

Hronika

Akcija "Blok": Pretresi na više lokacija, ima uhapšenih

6 h

0
Пуцњава испред породичне куће у Добоју, рањен мушкарац

Hronika

Pucnjava ispred porodične kuće u Doboju, ranjen muškarac

6 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Poznanika napao u kući i nanio mu teške povrede

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

20

Slučaj nestale Danke Ilić: Više javno tužilaštvo saopštilo nove informacije

17

14

Volja građana i Jovica Radulović

17

10

Avdalović: Izbore ponavljaju na mjestu gdje je sve uredno, a pobjedu odnio Karan

17

08

Pronaći adekvatna rješenja za pouzdano snabdijevanje strujom

16

52

Direktor javnog preduzeća osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner