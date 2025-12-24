Uhapšen lopov: Ulazio u crkve, pa krao kutije s novcem

D. Ž. (35) iz Pančeva uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih djela krađa.

On se sumnjiči da je, u prethodnom periodu, iz više srpskih pravoslavnih crkava ukrao kutije u kojima se nalazio novac, a koje su pronađene pretresom njegovog stana i drugih prostorija.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Pančevu, prenosi Telegraf.