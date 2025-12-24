Logo
Ova tri znaka će 2026. godine biti zatrpana parama

Izvor:

ATV

24.12.2025

12:34

Komentari:

0
Ова три знака ће 2026. године бити затрпана парама

Novac u 2026. godini ide onima koji su spremni preuzeti odgovornost, jasno postaviti ciljeve i disciplinovano upravljati onim što imaju.

Ipak, tri znaka imaju posebno naglašene povoljne uslove za rast prihoda, ulaganja i finansijsko jačanje.

Lav

Za Lavove je 2026. izravno povezana s napredovanjem u karijeri i vidljivim finansijskim iskorakom. Naglašena je saradnja s ozbiljnim sistemima, stabilnim kompanijama i pouzdanim partnerima. Mnogi Lavovi mogu ući u veće organizacije, preuzeti odgovornije pozicije ili konačno dobiti priznanje za svoj trud, što se vrlo konkretno odražava na visinu primanja.

Početak godine ipak traži hladnu glavu. Januar i februar nose povećan rizik od loših dogovora, nejasnih ponuda i mogućih prevara. Upravo tu leži prva lekcija: Lavovima se finansijska sreća u 2026. pojačava onoliko koliko nauče provjeravati informacije, paziti na ugovore i ne ulaziti u priče koje zvuče previše dobro da bi bile istinite.

Pravi zamah dolazi s ljetom. Jupiter otvara izuzetno povoljan period za rast karijere i prihoda. To je vrijeme kada se isplati tražiti povišicu, jasno pokazati svoje rezultate, pokrenuti vlastite projekte ili monetizovati hobije i talente. Lavovi koji se usude stati u prvi plan, javno pokazati što znaju i aktivno se umrežavati, mogu u tih nekoliko mjeseci napraviti finansijski skok kakav se ne događa često.

Ljeto i rana jesen idealni su i za dodatne poslove, frilensing ili kreativne projekte koji donose novi izvor zarade. Kraj godine otvara mogućnost potpuno novih poslovnih pravaca – no uz jedan uslov: zaduživanje treba držati pod kontrolom. Krediti, pozajmice i rizične finansijske konstrukcije mogli bi umanjiti ono što je godina donijela.

Lavovi koji svoje ambicije kombinuju s oprezom prema dugovima doista mogu biti među najvećim finansijskim pobjednicima 2026.

Škorpija

Škorpijama 2026. donosi vrlo vidljiv finansijski rast, posebno u ljetnim mjesecima. Opis energije godine upućuje na period u kojem se sabiru rezultati prethodnog truda. Ljeto može postati vrijeme velikih postignuća, većih honorara, povećanih plaća ili uspješnih projekata koji napokon "sjednu“ i pokažu svoju pravu vrijednost.

Ono što Škorpiju stavlja u grupu najpovoljnijih znakova jeste kombinacija intuicije i sposobnosti dubinske analize. U 2026. godini mnogi će brzati, rizikovati bez razmišljanja ili ulaziti u poslove vođeni euforijom.

Škorpije, ako ostanu vjerne svom instinktu da sve prvo "pročitaju između redova“, mogu prepoznati ponude koje zaista imaju potencijal i izbjeći one koje vode u gubitak.

Jesen donosi fazu stabilizacije. Nakon ljetnog rasta, naglasak prelazi na dugoročnije planiranje, veća ulaganja i projekte koji traju godinama. Ovaj period posebno je povoljno za Škorpije koje razmišljaju o većim investicijama, kupovini opreme za posao, ulasku u ozbiljnije poslovne saradnje ili širenju onoga što već rade.

Pred kraj godine važno je paziti na sitne detalje. Ugovori, klauzule, rokovi i "sitna slova“ mogu napraviti razliku između posla koji dugoročno donosi stabilnost i onoga koji stvara nepotrebne probleme. Škorpije koje ne preskaču pripremu i ne potpisuju ništa pod pritiskom ostaju u vrlo povoljnoj poziciji: 2026. im može donijeti ne samo više novca, već i jači osjećaj moći nad vlastitim životom.

Ribe

Ribama 2026. donosi izrazito povoljne uslove za finansijski rast, ali na nešto drugačiji način nego Lavovima i Škorpijama. Kod njih naglasak nije toliko na instant skokovima, koliko na pametnoj organizaciji života, sticanju novih vještina i oslanjanju na intuiciju.

Početak godine idealan je za planiranje. Ribe koje se posvete uređenju životnog i radnog prostora, boljoj organizaciji vremena i delegiranju dijela obveza drugima, stvaraju si prostor za projekte koji donose novac. Što je svakodnevica jednostavnija, to ostaje više energije za poslove u kojima se može ostvariti zarada.

Vrlo važan dio je i – ulaganje u edukaciju. Sve što Ribe nauče u 2026. – bilo da je riječ o stručnim kursevima, novim alatima za rad, razvijanju digitalnih vještina ili produbljivanju postojećeg znanja – vrlo brzo može postati direktan izvor prihoda. To je jedan od razloga zašto se upravo ovaj znak nalazi među "najpovlaštenijima“ kada je riječ o novcu u 2026. godini.

Ljeto, međutim, traži dodatni oprez. Tada je povećan rizik od loših dogovora, pogrešnih procjena i situacija koje graniče s prevarom. Ribe bi u tom periodu trebale posebno paziti na to kome vjeruju, šta potpisuju i kako raspoređuju svoj novac. Jesen potom donosi smirivanje, stabilizaciju i nove profesionalne perspektive, a kraj godine može biti obilježen snažnim intuitivnim uvidima.

Ako slušaju te unutrašnje signale, Ribe mogu vrlo jasno osjetiti gdje ima potencijala za rast, a što je samo gubitak vremena i energije. U kombinaciji sa znanjem stečenim tokom godine, to ih stavlja među znakove koji mogu doživjeti vrlo konkretan iskorak prema većoj finansijskoj sigurnosti, piše "Atma".

