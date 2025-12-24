Logo
TE Gacko ponovo van mreže

Autor:

Bojan Nosović

24.12.2025

11:51

ТЕ Гацко поново ван мреже
Foto: ATV

Magla je je proteklih dana stvarala probleme u Gacku pa nije ni zaobišla tamošnje preduzeće RiTE Gacko.

Ugalj se nije mogao kopati pa je deponija tamošnje elektrane ostala skoro prazna. Zato su se čelnici ovoga preduzeća odlučili za planski zastoj.

"Večeras oko ponoći ćemo izaći sa mreže, to je planski zastoj koji ćemo iskoristiti za sitne popravke na elektrani",za ATV su rekli iz ovog preduzeća.

Tamo je još problem i zapaljena deponija uglja lošeg kvaliteta pa je dobar dio mehanizacije i ljudstva angažovan na njenoj sanaciji.

ILU-SIPA-130925

Hronika

Akcija "Blok": Pretresi na više lokacija, ima uhapšenih

U Matičnom preduzeću za ATV kažu da će im ovaj ispad dodatno zakomplikovati stanje.

"Ovih dana je potrošnja struje u Republici Srpskoj ogromna. Razlog je jasan, struja je najjeftiniji energent koji se koristi za grijanje. Zbog svega ovoga Elektroprivreda je prinuđena da uvozi kako bi obezbedila energiju za domaći konzum",kažu u Elektroprivredi.

