Nakon Trampovih prijetnji: Skočile cijene bakra

Cijene bakra u SAD skočile su na 5,5 dolara po funti (2,12 evra po kilogramu), što je najviši nivo u posljednjih pet mjeseci.

Kako navodi "Trading Economics", razlog rasta cijene su prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa uvođenjem carina na uvoz bakra.

To je dodatno podiglo cijene ovog metala na rekordno visokih 5,8 dolara po funti.

Smanjena proizvodnja u rudnicima takođe je uticala na rast cijene tokom ovog mjeseca.

Primjetno je da je rudnik Grasberg kompanije Freeport-McMoRan u Indoneziji, koji obezbjeđuje tri odsto svjetske ponude, obustavio rad nakon fatalnog incidenta.

S druge strane, proizvodnja u Čileu i Peruu usporena je zbog protesta. Shodno tome, čileanska državna rudarska kompanija Codelco ponudila je rekordno visoke cijene kineskim kupcima.