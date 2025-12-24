Logo
Large banner

Nakon Trampovih prijetnji: Skočile cijene bakra

24.12.2025

09:27

Komentari:

0
Након Трампових пријетњи: Скочиле цијене бакра

Cijene bakra u SAD skočile su na 5,5 dolara po funti (2,12 evra po kilogramu), što je najviši nivo u posljednjih pet mjeseci.

Kako navodi "Trading Economics", razlog rasta cijene su prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa uvođenjem carina na uvoz bakra.

To je dodatno podiglo cijene ovog metala na rekordno visokih 5,8 dolara po funti.

Smanjena proizvodnja u rudnicima takođe je uticala na rast cijene tokom ovog mjeseca.

Primjetno je da je rudnik Grasberg kompanije Freeport-McMoRan u Indoneziji, koji obezbjeđuje tri odsto svjetske ponude, obustavio rad nakon fatalnog incidenta.

Dmitrij Medvedev

Svijet

Medvedev: Donbas i Krim ruski regioni

S druge strane, proizvodnja u Čileu i Peruu usporena je zbog protesta. Shodno tome, čileanska državna rudarska kompanija Codelco ponudila je rekordno visoke cijene kineskim kupcima.

Podijeli:

Tagovi:

bakar

Cijene

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Фирма обара рекорде: Плата до 90.000 евра и 61 дан одмора

Ekonomija

Firma obara rekorde: Plata do 90.000 evra i 61 dan odmora

22 h

0
Обуставља се производња познатог пића: Челници не знају шта ће са радном снагом

Ekonomija

Obustavlja se proizvodnja poznatog pića: Čelnici ne znaju šta će sa radnom snagom

22 h

0
Шта стоји иза реклама за кредите у приватним препискама на Вајберу

Ekonomija

Šta stoji iza reklama za kredite u privatnim prepiskama na Vajberu

22 h

0
Повлачи се популарни кухињски уређај

Ekonomija

Povlači se popularni kuhinjski uređaj

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

23

Toplotna pumpa koja mijenja sve: Naučnici napravili revoluciju

12

19

Još uvijek imate ovaj legendarni Nokia telefon? Evo koliko danas vrijedi

12

14

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

12

09

"Roskosmos" najavio: Prva ruska lunarna elektrana do 2036. godine

12

04

Astrolozi otkrivaju u koja tri znaka se rađaju najzlobniji ljudi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner