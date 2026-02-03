Novo upozorenje za dijelove Republike Srpske

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni je zabilježena slaba kiša.

Na području Livna, Mostara, Banjaluke, Foče i Trebinja za danas je izdato žuto upozorenje zbog jakih udara vjetra.

"BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetnje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar", glasi upozorenje.

Danas će u BiH preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično smanjenje oblačnosti poslije podne. Prije podne kiša ponegdje u Bosni , a poslije podne i tokom noći u većem dijelu zemlje.

Na planinama je moguć slab snijeg. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima južni i jugoistočni.

Dnevna temperatura zraka od 6 do 12, u južnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima zemlje do 14 stepeni.

Prognoza do četvrtka

U srijedu, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Jače padavine se očekuju na području Hercegovine, Krajine i jugozapadne Bosne.

Vjetar je umjeren i jak južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 5 i 10, na jugu do 12, a njviša dnevna temperatura uglavnom između 9 i 15 stepeni.

U četvrtak, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom.

Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 4 i 9, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 8 i 14 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.