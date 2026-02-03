Logo
Evo kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana

ATV

03.02.2026

08:14

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ u prvom dijelu dana biće pretežno oblačno uz slabu kišu koja se lokalno ledi pri tlu, u višim predjelima uz susnježicu ili snijeg, dok se poslije podne očekuje toplije i promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode na sjeveru i istoku.

Na jugu i zapadu oblačno uz povremenu kišu, lokalno jaču. Počeće da duva i jača jugo.

Vjetar prije podne slab, zatim umjeren do jak južnih smjerova. Na jugu i u Krajini ponegdje olujni udari vjetra. Na krajnjem sjeveru vjetar ostaje slab, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Maksimalna temperatura vazduha od sedam stepeni Celzijusovih do 13, u višim predjelima od četiri.

Federalni hidrometeorološki zavod navodi da je jutros u Srpskoj i FBiH pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica i Sokolac minus pet, Srebrenica, Han Pijesak i Srebrenica minus tri, Gradačac i Bijeljina minus dva, Čemerno, Rudo, Višegrad i Foča minus jedan, Tuzla i Zenica nula, Bileća, Gacko, Jajce, Sanski Most, Srbac, Novi Grad, Prijedor, Mrkonjić Grad, Banjaluka i Doboj jedan, Kneževo dva, Drinić i Sarajevo tri, Ribnik i Trebinje pet, Mostar šest i Bihać devet stepeni Celzijusovih.

