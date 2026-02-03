Logo
Maskova imperija postala najskuplja privatna firma ikada

Маск у Давосу
Foto: Tanjug / AP / Markus Schreiber

Kompanija SpaceX objavila je da je kupila xAI, čime su spojene dvije kompanije milijardera Ilona Maska u, kako se navodi, najvrjedniju privatnu kompaniju na svijetu.

Mask je u saopštenju na veb-sajtu SpaceX-a naveo da spajanje predstavlja "snjedeće poglavlje" u zajedničkoj misiji SpaceX-a i xAI-a, prenosi CNN.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Ne smijemo dozvoliti da se EU pretvori u ratnohuškački savez

Analitičari ocjenjuju da ovaj potez ukazuje na potrebu xAI-ja za većim finansijskim i računarskim resursima u sve konkurentnijoj oblasti vještačke inteligencije, kao i na rastući značaj te tehnologije za budućnost svemirskih istraživanja.

Prema podacima istraživačke firme " PitchBook ", vrijednost SpaceX-a procijenjena je na 800 milijardi dolara nakon sekundarne prodaje akcija u decembru 2025. godine, dok je xAI procijenjen na 230 milijardi dolara poslije posljednje runde finansiranja u januaru.

Mask je naveo da se napredak u vještačkoj inteligenciji trenutno oslanja na velike centre podataka na Zemlji, koji zahtijevaju ogromne količine energije i hlađenja, i ocijenio da je "logično rješenje" premještanje takvih sistema u svemir.

Рерна

Savjeti

Uveče ubacite ovo u rernu, a ujutru će biti blistava bez imalo ribanja

SpaceX je prošle nedjelje zatražio dozvolu od Federalne komisije za komunikacije za lansiranje konstelacije od milion satelita, s ciljem stvaranja mreže solarno napajanih centara podataka za potrebe vještačke inteligencije.

Prema Maskovim procjenama, vještačka inteligencija bi u roku od dvije do tri godine mogla najjeftinije da se razvija upravo u svemiru.

U međuvremenu, rast potražnje za računarskom snagom i energijom već podstiče velika ulaganja tehnoloških kompanija u infrastrukturu, dok su u pojedinim dijelovima SAD zabeleženi značajni skokovi troškova električne energije u blizini data centara.

xAI, koji je nedavno prikupio 20 milijardi dolara od investitora, takođe je vlasnik društvene mreže X, čiji se AI četbot Grok suočio sa kritikama zbog problematičnog sadržaja.

Јапан

Svijet

Snijeg okovao Japan: Žena zatrpana ispred kuće

I pored toga, interesovanje investitora za vještačku inteligenciju ostaje snažno.

Između SpaceX-a i xAI-ja i ranije je postojala značajna saradnja i preklapanje kadrova, iako su pojedini bivši zaposleni upozoravali na moguće kulturne razlike između kompanija.

Mask je u decembru potvrdio planove za inicijalnu javnu ponudu akcija SpaceX-a, koja bi, prema navodima, mogla da bude među najvećima u istoriji i dodatno da poveća njegovu već ogromnu neto vrijednost.

