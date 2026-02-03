Orban: Ne smijemo dozvoliti da se EU pretvori u ratnohuškački savez

Izvor:
Evropska narodna partija želi da pretvori EU u ratnohiškački vojni savez, a to se ne smije dozvoliti, upozorio je mađarski premijer Viktor Orban.
"EPP želi da ukine pravo veta i pretvori EU u ratnohuškački vojni savez. To predstavlja prijetnju cijeloj Evropi", naveo je Orban u objavi na društvenoj mreži "Iks".
Orban je istakao da Mađarska, Slovačka i Češka moraju nastaviti da zajednički djeluju kako bi zaštitile suverenitet i spriječile da Evropa bude uvučena u rat.
"Ne smijemo dozvoliti da izopačeni planovi EPP-a postanu budućnost Evrope", poručio je Orban.
