Orban: Ne smijemo dozvoliti da se EU pretvori u ratnohuškački savez

Evropska narodna partija želi da pretvori EU u ratnohiškački vojni savez, a to se ne smije dozvoliti, upozorio je mađarski premijer Viktor Orban.

"EPP želi da ukine pravo veta i pretvori EU u ratnohuškački vojni savez. To predstavlja prijetnju cijeloj Evropi", naveo je Orban u objavi na društvenoj mreži "Iks".

Orban je istakao da Mađarska, Slovačka i Češka moraju nastaviti da zajednički djeluju kako bi zaštitile suverenitet i spriječile da Evropa bude uvučena u rat.

"Ne smijemo dozvoliti da izopačeni planovi EPP-a postanu budućnost Evrope", poručio je Orban.