Cijene srebra i zlata na novom istorijskom maksimumu

Na evropskim berzama danas uglavnom vlada praznična atmosfera, pošto su su mnoga tržišta zatvorena zbog proslave Badnjeg dana po gregorijanskom kalendaru, dok druga rade po skraćenom radnom vremenu kako bi zaposleni mogli da provedu Badnje veče sa svojim porodicama.

Frankfurtska berza je zatvorena, Londonska i Pariska berza rade po skraćenom radnom vremenu i njihovi indeksi stagniraju, dok Moskovska berza radi standardno i njen indeks MOEX je u 9.30 časova pao za 0,52 odsto na 2.711,27 poena.

Nasuprot tome, cijena zlata ne miruje i premašila je u jednom trenutku 4.500 dolara po unci, a cijena srebra 72 dolara po unci, što u oba slučaja predstavlja novi istorijski rekord, prenosi Si-en-bi-si.

Zlato je od početka godine poskupjelo za skoro 70 odsto, a srebro čak za 128 odsto, prije svega zbog geopolitičkih neizvesnosti i očekivanja da će Federalne rezerve sljedeće godine nastaviti sa smanjenjem kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama.

Svijet Ledeno u Moskvi: Zabilježena najniža temperatura ove zime

Vrijednost američkog berzanskog indeksa Dow Jones je na jučerašnjem zatvaranju berzi porasla za 0,16 odsto na 48.422,41 poena, vrednost indeksa S&P 500 za 0,46 odsto na 6.909,79 poena, a vrijednost indeksa Nasdak za 0,57 odsto na 23.561,84 poena.

Evropski fjučersi gasa za januar su se danas na otvaranju berze TTF prodavali po cijeni od 27,8 evra za megavat-sat.

Prema aktuelnim podacima sa berzi, cijena sirove nafte je porasla na 58,695 dolara, a cijena nafte Brent na 62,720 dolara.

Cijena zlata je porasla na 4.486,22 dolara za uncu, a cijena pšenice na 5,2009 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Vrijednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Forex iznosi 1,17909 dolara, što je za 0,03 odsto manje nego na početku trgovine.